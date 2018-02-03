飙车族没犯罪无法抓！副内长：建议推反社会行为法

努贾兹兰表示，在反社会行为法令下，警方将有权提早防范、扣留或阻止他人犯罪。-Yusof Mat Isa摄-（新山3日讯）内政部建议政府执行反社会行为法令以解决社会问题，特别是在城市地区或大道的非法赛车和飙车族问题。

内政部副部长拿督努贾兹兰说，在上述法令下，警方将有权提早防范、扣留或阻止他人犯罪。

“反社会行为法令不是扣留令，警方已经良好执行工作；但是如果有上述法令，警方将更有权力对付飙车族。”

“目前，除非飙车族已经犯罪，才可采取行动对付。不过如果有这项法令，警方可以提早解散他们，如果他们冥顽不灵，警方可以扣留他们。”

他今天出席蒲莱国会选区选举演习后，针对 柔佛州苏丹依布拉欣不满飙车族 ，将苏丹后阿米娜医院前的路段当成非法赛车场一事，发表上述谈话。

努贾兹兰也是蒲莱区国会议员，他说，当局在8名飚脚车少年死亡事件后，建议反社会行为法令，目前仍在商讨中。

“飙车族也涉及未成年少年，警方无权扣留他们。因此，在上述法令下，警方可以对付放任孩子行为的父母。”

苏丹依布拉欣今天通过面子书指接获许多投诉，上述医院病人因为飙车族在半夜飙车发出声音而无法入眠。

苏丹警方采取严厉行动，对付飙车族。

“停止这种无益活动，要为公共安全和需要休息的病人着想。”

苏丹说，他在上述医院皇家病房接受治疗时，也有同样的经验。

苏丹指出，已故三王子东姑阿都嘉里尔当年在新山苏丹后阿米娜医院接受治疗期间，也曾投诉摩哆引擎太吵而晚上难以入眠。

此外，苏丹的儿媳妇卡丽达布斯达曼在生2名王孙时，也面对相同问题。