保证汽车城不会消失 纳吉：让宝腾重现辉煌

首相纳吉（右）与夫人罗丝玛在国家汽车集群推介礼上，参观宝腾奔舒娜汽车的内部构造。-马新社-（丹绒马林3日讯）首相拿督斯里纳吉保证，政府将继续重振及发展宝腾，让它扬名世界，并承诺宝腾及丹绒马林汽车城不会消失，反之缔造更辉煌时代。

他说，根据政府的研究，该公司所遭遇的问题是经济模式以爱国精神为中心，而不是全球。

“基于宝腾行政有政治干预，我们认为不可以让宝腾消失，而宝腾需要政府支持才能重振起来。若有人说我们不协助，那是谎言。我们将注入资金及奖掖。”

他今日出席国家汽车集群推介礼时，这么说。首相夫人拿汀斯里罗斯玛、霹雳大臣拿督斯里占比里、国际贸易与工业部长拿督斯里慕斯达法、中国驻马大使白天及多元资源重工业集团董事经理拿督斯里赛法沙。

​​​​ 国家汽车集群发展蓝图涉及兴建一个马来西亚青年城、教育城、涵盖电子汽车技术的高科技汽车枢纽、工业技术4.0及人工智能，全球知名品牌汽车安装及汽车生产供出口市场。

纳吉指出，宝腾策略伙伴吉利集团拥有卓越纪录，显示最适合发展宝腾。

“我相信（遴选）吉利的决定是正确，因为吉利每年生产150万辆车，拥有沃尔沃、有高技术 及能够转移技术到宝腾工程师及员工。”

“电动汽车技术，可能之后出现飞车。如果还停留在原地，我们将无法在高竞争环境中生存。”

他提到，随着国家汽车集群发展计划，丹绒马林城在未来五六年将出现巨大变化，未来一片光明。

尽管如此，他希望人民支持国阵，政府才能继续发展丹绒马林。