与盟党议员翻脸？分析员：阿兹敏鹅唛国席恐不保

卡马鲁扎曼说，现在的问题不是徘徊在人民是否喜欢阿兹敏阿里（中）出任大臣，而是国家诚信党、行动党和公正党党员是否支持阿兹敏阿里。-档案照-（八打灵再也3日讯）政治分析员认为，若雪兰莪州务大臣拿督斯里阿兹敏阿里坚持在第14届大选，在鹅唛国会选区守土，他或面对失败。

据《自由今日大马》报导，北方大学大马政治研究院主任卡马鲁扎曼（Kamarul Zaman Yusoff）以3个原因说明上述预言。

“第一个原因是，鹅唛国会选区之下的3个州选区，即鹅唛斯迪亚（Gombak Setia）、淡江（Hulu Kelang）都是伊斯兰党堡垒区，而公正党只守住黑风洞这个州议席。”

“第二，伊党不是希望联盟的盟党，已加入国家诚信党的淡江州议员沙阿里（Saari Sungib）与阿兹敏阿里关系不融洽。”

“第三，雪州选民或支持被公正党开除党籍的前雪州大臣丹斯里卡立，因为卡立已表明会协助国阵，在第14届大选夺回雪州执政权。”

他说，若阿兹敏阿里要守住雪州议席，就必须调整优先事情。

“这个选区拥有庞大的马来选民，包括伊党支持者。正因如此，特定雪州公正党领袖一直声称阿兹敏阿里会转战其他地方。”

“这也说明了雪州希盟在议席分配方面，一直面对问题，而 原定1月31日会谈妥 的事情，现在把期限拖多一周。”

卡马鲁扎曼说，现在的问题不是徘徊在人民是否喜欢阿兹敏阿里出任大臣，而是诚信党、行动党和公正党党员是否支持阿兹敏阿里。

在2008年大选，阿兹敏阿里以6867张多数票，打败国阵候选人赛益安努亚（Said Anuar）。

在2013年大选，阿兹敏阿里以4734张多数票，打败国阵候选人拉曼依斯迈（Raman Ismail），继续守土鹅唛。

当时，公正党与伊党仍在民联（现已瓦解）。

今年1月7日，希盟宣布议席分配，在半岛的165个国会议席中，土团党（52席）、公正党（51席）、民主行动党（35席）和国家诚信党（27席）。