批国阵政府“浪费”女性人才 敦马：希盟会有更多“铁娘子”

马哈迪（左）认为，现任国阵政府浪费了许多女性人才；而希盟政府将让更多女性参与决策。 -马哈迪面子书-（八打灵再也2日讯）希望联盟总裁敦马哈迪指出，一旦执政，希盟政府将让更多受教育和具有领导力的女性，在管理和制定国家方针方面，居于重要地位。

他说，现在的国阵政府只是浪费了许多有潜能成为“铁娘子”（Iron Lady）的人才，例如国际贸易与工业部前部长丹斯里拉菲达。

“即使我们拥有女性部长，但她们都只负责不重要的职务，我们发现他们都处理小问题......就像该些无关国家经济、经济和贸易增长的事宜，这些都曾是拉菲达的职责。”

“这意味着政府对于女性能力和信任在逐渐衰退中。”

他昨晚在自身面子书，上传一段标题为〈女性〉的视频里，如是指出。

他认为，现今大马女性不可能无法承担复杂的职责，因多数女性都是大学毕业生。

“如果现有政府被推翻，并由希盟接管，我们将会专注于女性在政府的角色，就如刚才我所提及的，一半的国民是女性。”

“如果我们忽略她们，那我们将缺少一半的人力资源。”

因此，马哈迪并不赞同之前政府和反对党所提出，设定让30%女性参与政府决策的目标。

反之，他认为有必要在不牺牲候选人素质下，提高相关目标。

“我们不会限制人数为30%，若超过30%，在委任人选填补职位时，我们一定会针对女性和其能力，给予明智的考量。”

“我有信心未来若希盟执政，担任要职且必须作出决策的女性人数会增高，可能不会是全部，可能会超过30%。”

另外，马哈迪也说，希盟政府将会视网络世界为适合女性投入的商业领域。

他认为，对于该些想帮助提升自己和家庭经济的家庭主妇来说，网络生意会是个不错的选择。

“从事网络生意的好处是，她们无需拥有商店或设备，她们只需制造糕点、能耐久的料理，置入塑料容器，并通过网络售卖即可。”

“我知道有者擅长制作，并在路边销售椰浆饭，当然我们是可以通过此方式获得少许收入，但任何生意都必须要有进步的空间。”