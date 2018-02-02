USIM设立新研究院 要帮LGBT群体“回归正轨”！

马来西亚伊斯兰理科大学（USIM）设立新的研究院，专门研究同性恋群体。-图取自网络-（汝来2日讯）位于森美兰州汝来的马来西亚伊斯兰理科大学（USIM），设立了一个新的研究院，致力于研究同性恋，双性恋和跨性别（LGBT）群体，以“让他们回到正确的道路”。

据《自由今日大马》报导，该大学宗教法令研究院（INFAD）证实，这个新的研究院，已从伊斯兰理科大学以及高等教育部获得拨款。

报导称，新的研究院将由USIM医学和健康科学学院的副教授拉菲达哈宁（Rafidah Hanim Mokhtar）博士领导。

拉菲达哈宁也是家庭制度及素质教育国际妇女联盟（Wafiq）主席。该机构曾促请人力资源部指示大马酒店业协会（MAH），发出书面声明给那些禁止女穆斯林戴头巾的酒店。

宗教法令研究院（INFAD）主任伊尔万（Irwan Mohd Subri ）表示，这个LGBT专门研究院的构思，是在去年首次被提出，因为LGBT群体已逐渐走进了公众的视线。

他说：“我们知道LGBT是一个社会问题，而在伊斯兰教显然是不被允许的。”

“但他们的人数每天都在增长，同时他们的力量以及所获的社会支持也在增加。”

他说，新的研究院希望找到一种方式来处理LGBT群体，以便引导他们回归“正确的道路”。

“他们不是我们的敌人或应该避免的人。相反的，我们应该努力接近他们，并同情他们。”

伊尔万还表示，新的研究院将研究LGBT群体与爱滋病之间的联系，这将涉及到伊斯兰的观点和医学知识。

他并透露，彭亨LGBT团体Persatuan Insaf Pahang的100名成员，将参与这项研究。

他补充说，新研究院的设立，不是为了吓唬LGBT群体。

他说：“也许我们单纯地把Mak Nyah看作是便装者或是比较女性化而已。”“Mak Nyah”是跨性人社群所使用的自我称呼。

“但实际上，这个问题要复杂得多，他们其中有许多人是以性工作者的身份谋生。”

他指出，很多跨性别者由于缺乏教育，转而卖淫。

“这是一个容易赚钱的方法：售卖自己。这就是爱滋病毒的滋生地。我们希望提高他们对健康风险的认识，然后慢慢地灌输宗教知识。”