马来人跟以前不一样了！希盟：只是姑里没察觉！

卡马鲁丁说，东姑拉沙里没考量到政治资讯爆炸对马来社群带来的影响。-Saw Siow Feng摄-（八打灵再也2日讯）土著团结党通讯主任拿督卡马鲁丁（Kamaruddin Mohd Noor），驳斥巫统在乡村地区的影响力依然很强，以致反对党很难在第14届大选争取乡村马来选票的说法。

此前，《自由今日大马》报导，巫统元老领袖东姑拉沙里（昵称姑里）指，乡村马来人迁居城市，并没有让他们变成“城市人”，他们依然过着甘榜式生活，只是为了特定需求而住在城市。

他还说，年轻选民会为了服从长辈指示，而投选巫统。

对此，卡马鲁丁认为，上述言论显示姑里没意识到我国近几年来的政治发展趋势。

“迹象很明显。”

“国阵在国会已失去三分之二的优势，它已失去雪州、槟城和丹州。以普选票（popular vote）组政府的实力越来越小。”

他还说，东姑拉沙里没考量到“政治资讯爆炸”，对马来社群带来的影响。

“相比以前，今时今日的马来人知道更多事情。”

“所有资讯都在指尖。”

他强调，多数选民为40岁以上，现在越来越多是国家独立后的选民，即东姑拉沙里的晚辈。

“他们（选民）首要关注的事项是经济和生活费高涨问题，而这些问题都是因国家经济管理不当所致。”

“年轻选民与他们的父母不同，不会对巫统或国阵有强烈的情意结。他们已准备改变。”

另外，希望联盟总秘书拿督赛夫丁阿都拉（Saifuddin Abdullah）也批评东姑拉沙里，指后者仿佛侮辱现代马来人的智慧。

“如今的马来人已清楚现实，包括全球因素，如社交媒体、新社交意识、第三波民主浪潮，他们也知道地方因素，如教育、城市化、中产阶级。”

“现代的马来人已不再害怕改变，他们在过去2届大选已有所表示。”