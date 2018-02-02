旅游局积极向印度推销大马 放眼2020年吸引百万人

萧家伟（右）指出，大马已致力在印度推广本地旅游，希望能吸引至少100万旅客人次。 -档案照-（新德里2日讯）大马旅游促进局主席拿督萧家伟指出，大马已进一步在印度推广本地旅游，以达致每年吸引至少100万印度旅客人次访马的目标。

他说，有鉴于该局在印度数个主要城市展开全新宣传活动，所以他预计今年来自印度的旅客人次，将增长20%以上。

他今日在2018年南亚旅行与旅游展览会上指出，上述目标预计将于2020年实现。

印度是大马十大市场之一，在2016年有63万8578名游客人次访马；根据最新数据显示，去年截至10月，印度游客总数达44万9559人次。

萧家伟说，该局已和数家印度旅游社会面，以计划在接下来6个月内，在印度全国各地展开数个旅游推广活动。

“我们希望今年访马的印度旅客人次能从20%增至30%，我们将在这重要的市场上，加以推销大马旅游。”

根据业内人士指出，访马的印度旅客人次减少，是因近年来受到印度出境旅游市场停滞的影响。

印度家庭喜欢游云顶

此外，云顶高原是印度家庭前往吉隆坡旅行的热门景点之一，但由于云顶为整修重建而关闭了室内和室外主题公园，所以导致印度旅客减少。

Cox & Kings旅游公司董事三吉佐瑟（Sanjeet Joher）指出，大马以家庭旅游景点闻名，所以云顶的整修工程是影响旅客人次的原因之一。

“一旦它重新开放，你将会看到人潮再涌现。”

他说，位于柔佛新山的迪沙鲁海滨水上乐园（Desaru Coast theme park）将成为印度家庭前来我国旅游时，会到访的新景点。

迪沙鲁海滨综合性休闲度假村拥有世界上最大的水上乐园之一，也包括酒店、高尔夫球场和会议中心。

大马各别州属也将与大马旅游局合作，展开各自的旅游宣传活动，以便能吸引更多印度旅客到来。

马六甲旅游局的旺玛丽雅蒂指出，该州正计划吸引对历史文化遗产和各种大马美食有兴趣的印度旅客，今年目标是希望吸引4万人次。

印度每周都会有230趟飞往大马的航班班次，共有超过4万1000个座位；而大马旅游局也进行多方面推广工作，以便能吸引主要城市和较小城市的潜在旅客。