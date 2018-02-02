宝莱坞大片禁大马上映 电检局：《Padmaavat》含宗教敏感！

电影被指透过苏丹阿劳丁卡尔吉一角，丑化伊斯兰，因此大马电检局决定电影不能在大马上映。-路透社-（布城2日讯）基于宗教敏感，内政部宣布禁播宝莱坞最新史诗巨片《帕德玛瓦蒂王后》（Padmaavat）。

内政部今日发表文告时说，大马电检局（LPF）审查后，决定不批准《帕德玛瓦蒂王后》在本地上映，原因是电影透过苏丹阿劳丁卡尔吉（Alauddin Khilji）一角，丑化伊斯兰教。

文告说，电影故事中的苏丹阿劳丁卡尔吉，是印度在卡尔吉王朝的伊斯兰苏丹。

“苏丹阿劳丁卡尔吉是一名信奉伊斯兰教的统治者，但具有不良行为，性格被描述为傲慢、野蛮、不人道、狡猾、耍手段、没有遵守诺言，以及没有完全实践伊斯兰教义。”

文告说，电影发行公司已上诉，要求电检局重新考虑禁播的决定。

文告说，隶属内政部的电影上诉委员会（JKRF）于1月30日召开会议，议决维持电检局禁播的决定，不允许该片在大马上映。

据了解，《帕德玛瓦蒂王后》改编自真实人物，不过，考量到印度观众喜欢爱情故事，导演班萨里在史实之上加了一些印度王后和穆斯林苏丹的浪漫情节，此举引发保守印度教社会的不满。

《帕德玛瓦蒂王后》原定12月1日在印度上映，不过，由于右派印度教团体强烈抗议，电影未能如期上映。

该片在印度引发一连串示威暴动，示威者连日滋事，打砸商店、纵火烧车；导演与女演员甚至收到来自政客与民众的死亡威胁。

经过上诉，印度高等法院日前以禁播电影违反创作自由，批准电影上映。

值得注意的是，这部电影在包括巴基斯坦和迪拜在内的其它大多数穆斯林地区上映，影片没有任何的删减，也没有引发争议。