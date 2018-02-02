轻生少女入土为安 同学：不信她会偷手机！

站在棺木旁的死者父母和近亲情绪激动，不断哀嚎，令闻者心酸。-KE Ooi摄-（北海2日讯） 被老师怀疑偷手机而上吊自杀的女生瓦姗达比丽雅 （Vasanthapiriya Muniandy）今日举殡，一些同学对她的离去感到惋惜，因为死者生前待人友善、健谈，始终不信死者会偷手机。

将近500人出席瓦姗达比丽雅的丧礼，他们分别是死者的同学和亲戚，陪死者走完人生最后一程。

许多学生身穿校服出席葬礼，现场只见死者的同学相拥哭泣，不断呼喊死者名字。

站在棺木旁的死者父母和近亲情绪激动，不断哀嚎，令闻者心酸。

一些同学仍然无法接受瓦姗达比丽雅去世的事实，其中一人受访时说：“她人很好，对每一个人都友善，也很健谈。”

死者的另一名同学说，事发当时，他亲眼看见老师责骂瓦姗达比丽雅，但他不知道事情的来龙去脉。

他说，他不相信瓦姗达比丽雅偷了老师的手机。

“这个老师对每一名学生都很严厉。”

“我不懂为何这个老师只指责瓦姗达比丽雅。”

另一名同班同学受访时直言：“为了一部iPhone 6手机？她说她没偷，我们就相信她没偷。”

死者是威南高渊卫理中学一名初中二女生。1月24日下午，她因被怀疑偷了英文老师的苹果手机，而遭老师囚禁审问。

据悉，老师曾将她锁在一个房间内几个小时，然后才带她回家，并与女生父母谈话。

而女生则趁父母与老师谈话时，在房间内上吊自杀。她自杀前留下遗书，声言并没有偷取老师的手机，并表示不想为父母带来任何麻烦。