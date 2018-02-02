受英蒂拉案判决鼓舞！印裔妈妈力争恢复子女兴都徒身份

曾与改信伊斯兰的前夫依兹万争夺孩子抚养权的印裔女书记蒂巴（中），决定入禀法庭，争取孩子维持非穆斯林身分。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡2日讯）随着联邦法院厘清父母单方面为子女改信伊斯兰教的争议，曾与改信伊斯兰教的前夫争夺孩子抚养权的印裔女书记蒂巴（S. Deepa），决定入禀法庭，争取孩子维持非穆斯林身份。

蒂巴昨天透过 面子书 ，坚持她与前夫依兹万（Izwan Abdullah）应该在民事法庭先办理离婚，同时子女也应该维持兴都教徒身份。

“我的子女曾是兴都教徒……我会挑战你，我们在法庭见。”

蒂巴在面子书抒发情绪时，也转发印裔妇女英蒂拉（Indira Gandhi）改教争子风波的新闻。

尽管如此，在截稿前，蒂巴仍没回应《Malay Mail》询问。

2016年2月10日，联邦法院推翻高庭抚养权庭令，蒂巴的儿子归前夫管，而蒂巴则获得女儿监护权。

尽管如此，法院当时没说明到底是民事法庭，还是伊斯兰法庭才能决定孩子的宗教身分，特别是那些被父母单方面改信伊斯兰的孩子。

上周，依兹万认为“ 父母单方面替子女改信伊斯兰无效 ”判决不会影响他的情况，他也不会让已改信伊斯兰的孩子，重新皈依兴都教。

依兹万被指于2012年，在没有通知家里的情况下改信伊斯兰教，过后单方面为两名孩子改教。芙蓉伊斯兰高庭在2013年9月19日宣判，将两名孩子抚养权交给依兹万。

蒂巴较后向芙蓉高庭上诉，成功夺回两名孩子的抚养权，但依兹万强行带走6岁的儿子，并拒绝依照庭令把孩子归还给蒂巴。

上诉庭在2014年12月17日宣判抚养权给予蒂巴，但依兹万在2015年获得在联邦法院发出的暂缓令，暂时不用交出7岁儿子给蒂巴。