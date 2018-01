出自最爱卡通Flintstones！柔苏丹喜获“石头车”！

这架以《摩登原始人》主角弗林史东的座驾为蓝本,再加上了“引擎”成为进化版石头车让司机没负担。-摘自柔佛州苏丹伊布拉欣FB-(新山16日讯)YABBA, DABBA, DOO!是的,大家童年时看过《摩登原始人(The Flintstones)》卡通里面那辆石头车,已经来到了现实世界,还是彭亨摄政王赠给柔佛州苏丹依布拉欣的礼物呢!

柔州苏丹依布拉欣在周二上午,于官方面子书粉丝专页上载了这份收到的“特殊礼物”,并且还注明是“回头率偏高”的交通工具呢。

YABBA, DABBA, DOO....SULTAN JOHOR RECEIVES FLINTSTONE CAR His Majesty The Sultan of Johor yesterday (15 Jan) received a replica of an iconic car that is guaranteed to turn heads. And, unlike the...