出自最爱卡通Flintstones！柔苏丹喜获“石头车”！

这架以《摩登原始人》主角弗林史东的座驾为蓝本，再加上了“引擎”成为进化版石头车让司机没负担。-摘自柔佛州苏丹伊布拉欣FB-（新山16日讯）YABBA, DABBA, DOO！是的，大家童年时看过《摩登原始人（The Flintstones）》卡通里面那辆石头车，已经来到了现实世界，还是彭亨摄政王赠给柔佛州苏丹依布拉欣的礼物呢！

柔州苏丹依布拉欣在周二上午，于官方面子书粉丝专页上载了这份收到的“特殊礼物”，并且还注明是“回头率偏高”的交通工具呢。

Sultan Ibrahim Sultan Iskandar YABBA, DABBA, DOO....SULTAN JOHOR RECEIVES FLINTSTONE CAR His Majesty The Sultan of Johor yesterday (15 Jan) received a replica of an iconic car that is guaranteed to turn heads. And, unlike the...

《摩登原始人》是由汉纳—巴伯拉制片公司所创作的美国动画电视剧，在1960年至1966年收视率长红，是美国广播公司最成功的动画电视剧之一。

故事背景发生在一个混合了1960年代美式生活的石器时代（在剧中，几乎所有美式物质生活的事物都有其石器时代版的戏仿版本），主要讲述两位男主人公家中及公司发生的事。

不过，这台送给柔苏丹的石头车，可是与卡通里主人公弗林史东所使用的石头车不一样，已经“进化”成用引擎发动，而不需要乘客和司机费力用脚踩动。

这辆石头车由彭亨摄政王东姑阿都拉所赠送，並由彭亨王储办公室的代表拿督玛吉阿都拉，于周一到巴西柏兰宜王宫移交予柔佛苏丹。

苏丹依布拉欣曾透露，童年最喜爱的卡通就是《摩登原始人》，最喜爱的角色就是主角弗林史东，苏丹两年前更在丰盛港建了弗林史东城堡（Flintstones Castle）中，可见苏丹的热爱程度。