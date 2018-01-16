马新联手打造 RM330亿狮城新地标开幕

大马首相纳吉（左）与新加坡总理李显龙周一晚在滨海盛景，共同为两个综合发展项目主持开幕。-马新社-（新加坡16日讯）由马来西亚与新加坡政府联手打造的两大综合发展项目“滨海盛景”（Marina One）和“双景坊”（DUO）历经5年建设后，周一（15日）在新加坡正式开幕。

大马首相拿督斯里纳吉与新加坡总理李显龙，周一晚共同为项目主持开幕。这两个项目的发展商马新私人有限公司（M+S Pte Ltd），是由马来西亚国库控股与新加坡淡马锡控股合资组建的联营公司。

据新加坡《联合早报》报导，位于滨海南的滨海盛景和地处白沙浮的双景坊，是马新两国在2011年执行的土地交换中，大马以丹戎巴葛火车站、丹戎巴葛、克兰芝和兀兰的土地，同新加坡交换的等值土地。它们的总发展价值（Gross Development Value）达110亿新元（约330亿令吉），其中滨海盛景总发展价值约70亿新元，双景坊则为40亿新元。

报导形容，这两个综合发展项目不但为新加坡中央商业区再添新地标，也为马新两国合作进程立下新的里程碑。

另据新传媒8频道新闻网报导，这两个项目在正式开幕之前，已租出超过70%的办公空间。

其中，滨海盛景的办公楼面积约188万平方英尺，共由两个办公楼组成，28楼和29楼都建有桥梁，衔接两座大楼，从而形成一个10万平方英尺的办公空间。

马新私人有限公司称，这也是亚洲最大的甲级办公空间；除了位于滨海南这个黄金地段，加上滨海盛景设有一个花园，这都是吸引租户的原因。

至于双景坊DUO的办公楼，面积则约57万平方英尺。

另外，“双景岭”公寓（DUO Residences）推出的660个住宅单位，已几乎完全售出。“滨海盛景豪苑”（Marina One Residences）所推出的521个单位，则已售出80%。