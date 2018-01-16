质疑海底隧道顾问费过高！民政党：槟政府付了上千万

邓章耀指出，HSSI公司虽然只负责审核Zenith所索取款额，州政府就支付了高达1120万令吉给予相关顾问公司。 -Sayuti Zainudin摄-（乔治市16日讯）槟州民政党主席邓章耀指出，槟州政府已支付国际建筑顾问公司HSS Integrated公司（HSSI）过高的酬劳。

槟州政府是于2014年委任HSSI公司，以审核负责槟州“两岸三通一槟城”计划的Zenith所索取款项。

邓章耀今日在槟城民政党总部召开记者会时说，州政府已支付HSSI公司高达1120万令吉的款额。

“他们（槟州政府）支付了1120万令吉给予顾问，仅是为了审核Zenith所索取的款项。”

“上述付款难道不与总审计司报告所揭露的案件相似吗？”

他提及多年前总审计司报告曾揭露，有一部门竟花费224令吉购买原价32令吉的全套螺丝起子的案件，并认为槟州政府如今也有类似情况，即支付超额的款项给予相关顾问公司。

他也再次指责槟州政府，在支付Zenith款项一事上，没有说出实话。

“我们是参考槟州首长林冠英在自身面子书上的直播，说明槟州政府并没有支付任何一分钱，以进行海底隧道项目，这不是我们从任何国阵媒体上得知的。”

“然而，槟州行政议员林峰成曾于2017年11月在州议会书面答覆，指已支付2亿1990万令吉予相关项目。”

根据州政府所支付款额的细目表，州政府是以交换土地方式，以支付2亿870万令吉给予Zenith，以及支付1120万令吉现金给予HSSI公司。

邓章耀对此反问：“州议会书面答覆清楚阐明州政府已支付（海底隧道项目），但林冠英却称没有支付一分钱，那谁说的才是实话呢？”

他也质疑，为何州政府要以土地，来支付3条大道的环境评估报告费用，因相关项目理应由承包商承担。

他说，志期2015年10月19日的槟州公共帐目委员会（PAC）也阐明，大道工程所进行的环境评估报告费用，是由承包商承担。

他也要求，州政府必须澄清目前已支付多少款额，以及如何付款给予海底隧道承包公司。