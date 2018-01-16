建议医生行断肢刑罚遭挞伐！伊党：再也不谈了！

端依布拉欣说，在讨论由谁执行（刑罚）前，先要确认相关法令已成形。-Saw Siow Feng摄-（八打灵再也16日讯）吉兰丹州政府早前建议由外科医生执行截肢刑罚引起医疗界批评后，伊斯兰党表明，已没必要再讨论此项建议。

据《自由今日大马》报导，伊党署理主席端依布拉欣说，由于我国目前还未有相关法律，因此不用再讨论有关事宜。

“2016年伊斯兰法庭（刑事权限）（修正案）中，也没条款说明执行截肢刑罚。”

端依布拉欣口中的修正案是指，伊党主席兼马江国会议员拿督斯里哈迪阿旺在2016年5月，在国会下议院建议修改的355法令。

“在讨论由谁执行（刑罚）前，先要确认相关法令已成形。”

此前，丹州副大臣拿督莫哈末阿玛透露， 丹州政府考虑效仿卡塔尔的伊刑法 ，包括由外科医生执行截肢法，以减低风险及对罪犯造成的伤害。

但数名著名医生狠批这项建议，并指医生的责任就是救命，不是害人。

目前在大马莫纳斯大学执教的心胸外科专科医生拿督阿末法罗克（Ahmad Farouk Musa）直言：“他必须知道医疗是世界上最高尚的事业，且藉着宗教名义，提出如此残忍的建议，是很不道德的。”

阿末法罗克也是伊斯兰复兴阵线（Islamic Renaissance Front）的领导人，他说，丹州政府应该专注于解决州内其他问题，而不是谈还不能实现的计划，如伊刑法。

此外，驻美国的大马外科医生兼政治评论员巴克里慕沙（M Bakri Musa）以“愚蠢”形容莫哈末阿玛的建议。

“他们的责任是治国和解决人民问题，但却忙着截肢方面的事情。”

不仅如此，此前，卫生总监拿督诺希山强调， 卫生部不会允许医生执行断肢刑罚 。

“我们维持于2015年定下的立场，卫生部和大马医药理事会在这方面的立场明确。”