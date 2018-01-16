马新签署柔新地铁双边协议

首相纳吉（右）与新加坡总理李显龙，周二在新加坡举行第8届马新领导人非正式会议。-图取自纳吉面子书-（新加坡16日讯）大马和新加坡今天在第8届马来西亚—新加坡领导人非正式会议上，签署新山往返新加坡地铁系统双边协议。

我国首相拿督斯里纳吉和新加坡总理李显龙在新加坡总统府，见证新加坡基础设施统筹部长兼交通部长许文远和我国首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰，签署上述协议。

当局于2010年首次宣布上述长4公里的柔新地铁系统（Rapid Transit System，简称RTS）。

我国陆路公共交通委员会（SPAD）与新加坡陆路交通管理局发表联合声明指出，柔新地铁每小时单向接载量达一万人，远超出现有马来亚铁道公司（KTMB）接驳火车的300人。

柔新地铁预料可将两国之间超过一小时的行程，缩短至30分钟。预计可分担新柔长堤早高峰时段多达6万人次，或约等于2/3的人流。

柔新地铁预计在2024年12月31日前启用，并将通过约4公里长的高架桥，横跨柔佛海峡、衔接新山的武吉查卡站（Bukit Chagar）至新加坡汤申—东海岸地铁线（简称汤东线）最北端的兀兰北站。

届时往返两地的乘客，在始发站可直接前往马新两国联设的关税、移民及检疫设施办理通关手续，抵达终站后可直接出站，无需分开办理出境和入境。

柔新地铁首30年的营运，会交由大马国家基建公司Prasarana以及新加坡地铁业者SMRT的合资公司负责。双方承诺在今年6月30日之前成立合资公司，并在9月30日前与两国政府签署特许经营协议。

至于地铁收费，则由负责营运的合资公司制定，不受马新政府调控。