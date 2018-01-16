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只有马来人对抗侵略者？副揆：言论错到离谱！

综合报导

Tuesday January 16, 2018
06:36 PM GMT+8

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阿末扎希说，根据历史记载，其他少数族群也有对抗侵略者的贡献。-Firdaus Latif摄-阿末扎希说，根据历史记载，其他少数族群也有对抗侵略者的贡献。-Firdaus Latif摄-（吉隆坡16日讯）副首相拿督斯里阿末扎希就“只有马来人对抗侵略者”论，谴责保守的穆斯林组织。

阿末扎希也是内政部长，他今日出席“以廉正建国”研讨会后，召开记者会时说，有关言论不正确，因为历史记载，其他少数族群也有对抗侵略者的贡献。

“即使翻阅历史书籍，或向我们的历史学家丹斯里邱家金求证，你就知道对抗共产主义分子，也包括各民族，而不只是马来人。”

“在这方面，若说只有马来人为国对抗侵略者是很不公平的说法，大马是多元种族的国家，各族会团结对抗要破坏国家和谐的敌人。”

非政府组织“捍卫乌玛（Ummah）行动”在本月13日举行的“乌玛崛起大会”，期间有穆斯林传教士声称当年只有马来人挺身对抗殖民主义，抹杀了其他民族在保家卫国的贡献。

这名传教士名为依斯迈米纳（Ismail Mina Ahmad），是马来西亚繁荣昌盛社会组织（Muafakat）的主席，他指在英国、日本殖民主义以及共产党时期，只有马来人站出来抵抗。

“我告诉你们，只有马来人对抗暹罗、英国、日本（侵占者），不是其他种族。”

马来西亚华裔退伍军人协会（Macva）周一召开记者会，大力谴责发表上述言论的伊斯兰传教士依斯迈米纳，更展示他们奋勇作战换来的伤疤。

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