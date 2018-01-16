513事件是教训！土权支持不给非土著奖学金

土权组织赞同劳勿夫胡欣（图）说法，即政府应该把所有奖学金都给土著。-Miera Zulyana摄-（吉隆坡16日讯）土著权威组织（Perkasa）署理主席拿督希拉祖丁（Sirajuddin Salleh）表示，该组织赞同有关“政府该停止为少数族群发放奖学金”的言论。

希拉祖丁今日发表文告时说，政府应该为土著学生提供更多奖学金；他同时重提1969年的513事件，并指此事是族群之间的经济差距所致。

“政府必须检讨及改善，因为土著的经济差距越来越大。”

“因此，我们不可以忘记513事件是怎么发生的。”

513事件是指1969年5月13日所爆发的巫裔与华裔之间的种族衝突，以致数百人丧命。一般认为，事件尽管表面上是因1969年的大选成绩而引发冲突，实际上是因两个族群之间因经济能力有差距、造成关系紧张而引发的流血事件。

希拉祖丁也是土权组织教育局主任，他说，土著专业人士很少，而深造费用高也成了“不幸社群”的障碍。

“唯一有效的方法就是能提高土著经济地位的奖学金。”

“因此，那些反对将奖学金拨给土著的人士，其实是反国家团结，希望国家毁灭。”