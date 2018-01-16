513事件是教训！土权支持不给非土著奖学金

（吉隆坡16日讯）土著权威组织（Perkasa）署理主席拿督希拉祖丁（Sirajuddin Salleh）表示，该组织赞同有关“政府该停止为少数族群发放奖学金”的言论。
希拉祖丁今日发表文告时说，政府应该为土著学生提供更多奖学金；他同时重提1969年的513事件，并指此事是族群之间的经济差距所致。
“政府必须检讨及改善，因为土著的经济差距越来越大。”
“因此，我们不可以忘记513事件是怎么发生的。”
513事件是指1969年5月13日所爆发的巫裔与华裔之间的种族衝突，以致数百人丧命。一般认为，事件尽管表面上是因1969年的大选成绩而引发冲突，实际上是因两个族群之间因经济能力有差距、造成关系紧张而引发的流血事件。
希拉祖丁也是土权组织教育局主任，他说，土著专业人士很少，而深造费用高也成了“不幸社群”的障碍。
“唯一有效的方法就是能提高土著经济地位的奖学金。”
“因此，那些反对将奖学金拨给土著的人士，其实是反国家团结，希望国家毁灭。”
保守派马来组织以及宗教组织在本月13日举行“乌玛（Ummah）崛起大会”，期间来自大马前教职员协会的代表拿督劳勿夫胡欣指宪法阐明土著享有教育特权，因此政府应该把所有奖学金都给土著。