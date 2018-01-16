选委会：360万人尚未登记为选民

截至2017年第3季度，我国已登记的选民共有1480万人。-K.E. Ooi摄-（布城16日讯）选举委员会秘书拿督阿都甘尼表示，截至去年9月，有360万名21岁以上的大马人民尚未登记为选民。

他指出，截至2017年第3季度，我国已登记的选民共有1480万人。

他今天发表文告说：“去年第4季度登记期间，选委会接获21万2042份新选民登记申请，以及7万2998份更换选区地址的申请。”

阿都甘尼说，选委会将从明天起至本月30日，在全国961个展览地点展示2017年第4季度附加选民册。

他促请去年10月至12月期间登记为新选民或更换地址的选民，在展示期间进行检查。

他说，名字没有纳入附加选民册的新选民，可填写B表格，并在展示期间的工作日，交给相关选区的州选举主任。

阿都甘尼说，要反对任何人纳入上述附加选民册的人士，可填写C表格提出申请。

他说，在2002年选举条例（选民登记）下，每名提出反对者可反对不超过20人，表格须在展示期间的工作日，交给相关选区的州选举主任。

他指出，选委会也将在上述期间，展示因逝世、放弃或褫夺公民权而不能成为选民的选民名字。

他说，公众可浏览选委会网站 www.spr.gov.my 或通过手机应用程序My SPR，检查第4季度附加选民册。

若对第4季度附加选民册有疑问，可拨电03-88927018联络选委会总部，或者联络州选委会办事处。