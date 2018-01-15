揭服装公司借贷1650万！魏家祥：它会比中国大公司有能力建海底隧道？

魏家祥要求槟州政府交代海底隧道计划的实况，包括股东以及顾问报告的进展。-Miera Zulyana摄-（八打灵再也15日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥今日再追击槟州海底隧道计划课题，公开Vertice有限公司现金流动资金只有170万令吉，却有高达1650万令吉短期借贷，令人质疑该公司是否有能力负责复杂的海底隧道工程。

Vertice有限公司为负责海底隧道计划的特殊项目公司股东之一，原名为时尚服装公司Vior。

魏家祥发表文告说，同时展示大马股票交易所的Vior截至2017年年尾的财政情况。

他说，一名槟州政府代表（威省市议员胡智胜）挺身为该服装公司美言，辩称一家服装公司突然大幅度涉足一个价值数十亿令吉的复杂工程项目，是再正常不过的企业业务转型和多元化程序。

“有关人士声称，以上现象就像是那些优秀的大型企业如森那美（Sime Darby）和三星（Samsung）等，做出多元化业务的转型。”

“（但是）只有170万令吉的现金流动资金，但却有高达1650万令吉短期借贷的服装公司，何以跟拥有雄厚财力的跨国公司（森那美与三星集团）相提并论？

魏家祥认为，槟州政府在海底隧道课题已经完全失焦，因为槟政府曾在2013年3月，信誓旦旦地承诺和保证，海底隧道工程之所以颁布给特殊项目公司（SPV），是基于该公司雄厚的46亿令吉财力和经验丰富的建设实力。

“可是经过5年了，有关3亿500万令吉的顾问报告非但迟迟还没完成，同时，有关该项目的任何相关工程，都一概延误了至少4年。”

“然而，特殊项目公司已从槟州政府处获得土地，展开150亿令吉产业发展项目，并取得8亿令吉的账面利润。”

魏家祥也再度追问两家中国大型建筑公司将成为特殊项目公司股东一事，指槟州政府没有兑现承诺，至今股东名单只有服装公司（指Vertice）以及占有39%股权的不知名的代理人。

“我们不禁要问，这两家公司的财力和技术能够与之前两家中国大型建造公司相提并论吗？”

他声明，海底隧道计划复杂且关乎环境保护和人命安全，槟州不能以狸猫换太子来忽悠人民，必须交代整个计划的进展以及实况。

“显然的，私人发展商借由海底隧道项目，从槟城州政府手中得到寸土如金的土地，进而得以开发数十亿令吉的私人发展项目；但身为相关珍贵地段共同地主的槟州全民，换来的却是槟州政府狸猫换太子而来的货不对版。”