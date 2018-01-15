选民册有幽灵选民？敦马：900个“Fatimah”同年同月同日生！

马哈迪透露，他发现浮罗交怡的选民需到亚罗士打才能投票的情况。-Azneal Ishak摄-（吉隆坡15日讯）希望联盟总裁敦马哈迪揭露，选民册上有900名同年同月同日生，且名字都叫“法蒂玛伊斯迈”（Fatimah Ismail）的选民，在全国各个投票站登记。

他说，在最新的选民册中发现有许多资料都值得怀疑，其中包括选民的名字。

“在我最近取得的下届大选选民册当中，我们发现了许多为帮助（首相拿督斯里）纳吉而故意制造的差异。其中，选民册中就有900名同一天出生的‘法蒂玛伊斯迈’。”

据《透视大马》报导，也是土著团结党主席的马哈迪，昨晚在为吉隆坡斯迪亚旺沙土团党区部推介时，这么指出。

浮罗交怡选民要到亚罗士打投票

马哈迪表示，他也发现浮罗交怡的选民，需要到亚罗士打投票的情况。

他认为，这会导致浮罗交怡的选民，因为来回浮罗交怡与亚罗士打的不便，而放弃投票。

“ 当他们前往投票站，发现自己的名字不在那里，而他们需要到亚罗士打才能投票，他们很可能会因为没有时间而放弃。”

目前从浮罗交怡到亚罗士打只能乘船或者乘飞机。

“上千名的浮罗交怡选民不会投票，因为投票站太远了。这就是纳吉希望看到的，让希盟输掉1000票。”

马哈迪表示，浮罗交怡的情况绝不是个案，相似的情况正在全国发生。

900万选民没有注明完整地址

此外，他指有900万的选民已经登记，但没有注明完整地址。

“ 他们只是有门牌号码，却没有路名。不然就是只有路名，但没有门牌号码。也有一些地址被反复登记超过70次。”

“我们查了亚罗士打的其中一个地址后发现，有11人在这个地址下登记成为选民。但当我们去到那里时，发现只有两个人。我们不知道其他的是来自哪里。”

马哈迪也说，目前在大马发生的事，会让大马人不想承认他们是来自这个国家。

“给纳吉再执政多一届，我们将失去所有的土地，我们将不得不住在森林里面或森林旁边。”

马哈迪也强调，如果没有强大的反对党，要推翻纳吉非常难。

“如果我们还不合作而是相互竞争，我们就会输掉，纳吉就会继续执政。这就是为何我们需要团结一致。”

尽管土团党和希盟没有足够的资金，但马哈迪有信心土团党会赢得来届大选。

针对自己身为希盟首相人选，他也意识到希盟一旦执政，他该如何处理“继承者”的问题。

另一方面，土团党总裁丹斯里慕尤丁也在致辞上表明，自己并不嫉妒马哈迪能成为希盟首相人选。

“我没有嫉妒他，这不是容易的工作。马哈迪有这样的智慧，头脑比任何人甚至比纳吉更清晰。这也是我们奋斗的原因。”