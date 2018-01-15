最有利情况只能赢117席！Politweet：希盟能执政也政权不稳

Politweet一项模拟计算法显示，若希望联盟能在东马赢得更多议席，就能组成中央政府。-Ahmad Zamzahuri摄-（吉隆坡15日讯）社交媒体研究机构Politweet一项模拟计算显示，若希望联盟能在东马赢得更多议席，就能组成中央政府。

据了解，Politweet是以反对党于2013年大选的表现作为基础，并为反对党加了5分（意指每人投选他们的机率提高5%），这项加分制也令反对党看起来，能从222个国会议席中，以115至117个国会议席组成政府。

“以一对一方式与国阵对决，只要有5%选民转投希盟，希盟就能赢得115议席，不过，以3议席（最少112席）险胜是不足以成立一个稳定的政府。

“在东马取得更多选民转投，对希盟而言依然很重要，也因高风险议席，希盟需要在东马物色超过10个议席。

“以反对党于2016年的砂州州选表现，及反对党在沙巴的情况，我们预计希盟难以赢得10席。”

此外，Politweet也计算了另2种情况，首先让希盟拥有与第13届大选的表现，即当时的民联阵容（公正党、行动党和伊党）赢得76至83个议席，第二个情况是假设它们的支持率提高2%，即赢得89至99议席。

尽管如此，希盟、伊党、国阵之间的三角战，只会让执政党得意。

“唯一解决办法是希盟盟党，特别是土团党，赢得亲国阵选民的支持。例如，伊党、土团党和国阵在一个议席上演三角战，若10%的反国阵票给了伊党，土团党就需从亲国阵选民中，争取超过10%的支持。

“若希盟能在三角战时这么做，届时就会出现第3种情况，即有5%转投希盟。这将令希盟在吉打和柔佛取得辉煌成绩，并获得中央执政权。”

Politweet利用2016年第三季选民册及按照平均算法，为每一个议席预测3种情景，一共试了300个模拟计算。

模拟计算的情景包括国阵与反对党一对一（伊党也是反对党）、没选区划分、选民情绪、与第13届大选一样的投票率。

其他情景包括执政党和反对党的最佳和最坏情况等。

此外，另一项根据选区重划的模拟计算显示对国阵有利，即预测国阵或从国家诚信党手中，夺回瓜拉尼鲁斯（登嘉楼）、武吉干当和红土坎（霹雳）、及乌鲁冷岳和雪邦（雪州）。

这项模拟算法也显示公正党会失去加埔（雪州）、班底谷、直落甘望（森州）、武吉卡迪（马六甲）和峇株峇辖（柔佛）。

另一个对希盟胜利造成威胁的层面是青年减少支持，及网民对社交媒体上的政治议题急速减少兴趣。

根据“2014年4月至2017年12月，大马潜在选民对面子书上的政党兴趣”图表显示，从2016年11月的59.38%跌至2017年12月的29.5%，下跌幅度是30%。

这个图表是计算了用户的个人资料、专页的点赞率、贴文、分享及面子书上的其他活动。

“根据我们在推特数据库的观察，反对党的支持率越来越少，这可能显示青年（选民）将是第14届大选的问题所在。”