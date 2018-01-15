“胡说八道的93岁老人” 纳吉暗批敦马拒绝退休

首相纳吉提醒退休警员要继续支持现任政府。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡15日讯）首相拿督斯里纳吉今天不点名批评前首相兼希望联盟总裁敦马哈迪，是名“胡说八道”、“拒绝退休”的老人。

他今日在吉隆坡太子世界贸易中心出席5000名退休警员见面会时，发表上述谈话。

纳吉提醒，即便警员退休，也不能遗忘效忠国家的誓言。“退休不代表誓言结束，只要我们还有一口气在。”

接着，他说，退休警员应该准备让年轻一辈接班，而不是像一些“93岁的老人一般”，不愿退休。

他也要求退休警员全力支持现任国家领导，以确保国家取得辉煌成就。

“我们还需战斗，我们的工作还未完成。”

“ 然而，那个93岁老人的斗争未完成，所以他现在才会胡说八道，更乖离正道。”

为退休警员捎来好消息

在见面会上，纳吉也为12万3000名退休警员捎来4项好消息，包括每年拨款300万令吉予警察遗产信托基金，长达3年、提供额外朝圣配额、在一万个一马公务员房屋计划保留部分单位予退休警员，以及通过退休警员事务部发放援助。

他说，此举旨在改善退休警员及家人的福利。

纳吉也指出，退休警员事务部将重组，并在每个州属设立分部，方便协助退休警员。

他说，这些福利是肯定退休警员任职期间对国家、民族及宗教的无私奉献。

在场者包括副首相拿督斯里阿末扎希及全国警察总长丹斯里莫哈末弗兹。