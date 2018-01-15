私人公司自愿归还！Felda黄金地段失而复得

沙里尔宣布联邦土地发展局失而复得，重新拥有遭非法转手的土地。-路透社-（吉隆坡15日讯）联邦土地发展局（Felda）一片位于士马勒路的地段疑被人非法转手给一家私人公司，引起舞弊的疑问，不过有关土地已经物归原主。

该局主席丹斯里沙里尔今日向媒体宣布上述消息，指通过共同协议获得转手有关土地的Synergy Promenade私人有限公司（SPSB）已经将土地的拥有权归还给Felda。

“经过Felda的努力，在今年1月15日，SPSB自愿归还16个地段的拥有权给我们，无需任何费用。”

他说，对方也已经把土地的文件归还给Felda，将土地重新注册在Felda名下。

沙里尔也在记者会上展示SPSB所签署的承诺书，证明他所言非虚。

SPSB是在2014年获得有关地段，目前已经在该地段进行吉隆坡垂直城市（KLVC）计划。

对此，沙里尔表示KLVC计划会继续进行，Felda会与SPSB协商，制定土地发展协议，确保双赢。

他说，Felda将会与发展商制定协议，阐明发展商的土地使用权，尤其在售卖土地事宜上，必须获得Felda的批准。

根据协议，Felda可以获得5亿令吉或KLVC工程的10%工程净发展价值，视乎何者为高。

至于土地被人非法转移的案件，沙里尔指警方与审计公司还在调查，Felda需要等待调查结果出炉后，才决定下一步行动。

联邦土地发展局的上述土地被人揭发在2015年通过可疑的交易，低价用转手给SPSB，Felda董事局对此交易不知请，甚至Felda也没有有关交易的任何入账，令该局损失大约2亿7000万令吉。

警方已经介入调查此事，包括传召Felda前主席丹斯里莫哈末依沙录口供。