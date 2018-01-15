隆市长：DBKL交通罚单折扣延长至6月！

（吉隆坡15日讯）配合2月1日联邦直辖区日，吉隆坡市政厅把交通罚单折扣优惠期限延长至6月。
吉隆坡市长丹斯里莫哈末阿敏说，在早前，折扣优惠期限是从去年12月15日起至今年2月28日。
他说：“每张摩哆罚单20令吉、轿车罚单为30令吉，巴士以及其他车辆则是50令吉。
“我也将与联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南讨论，探讨将此特别折扣优惠期限延长至年尾。”
他今天配合联邦直辖区日庆典召开记者会时，这么说。
同时，莫哈末阿敏保证，直到年尾透过吉隆坡市政厅提供的服务不会起价。
Monday January 15, 2018
06:42 PM GMT+8
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（吉隆坡15日讯）配合2月1日联邦直辖区日，吉隆坡市政厅把交通罚单折扣优惠期限延长至6月。
吉隆坡市长丹斯里莫哈末阿敏说，在早前，折扣优惠期限是从去年12月15日起至今年2月28日。
他说：“每张摩哆罚单20令吉、轿车罚单为30令吉，巴士以及其他车辆则是50令吉。
“我也将与联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南讨论，探讨将此特别折扣优惠期限延长至年尾。”
他今天配合联邦直辖区日庆典召开记者会时，这么说。
同时，莫哈末阿敏保证，直到年尾透过吉隆坡市政厅提供的服务不会起价。