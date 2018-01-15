不是只有马来人护国！华裔退伍军人：我们身上也有子弹疤！

李凯东（译音）向媒体展示他手臂上的枪击疤痕。-Firdaus Latif摄-（吉隆坡15日讯）不忿被保守派马来与宗教组织污蔑非马来人没有参与保护国家的战争，一群退伍华裔武装部队军人挺身驳斥有关言论，更展示他们奋勇作战换来的伤疤。

马来西亚华裔退伍军人协会（Macva）今日召开记者会，大力谴责发表上述言论的伊斯兰传教士依斯迈米纳。

该协会主席陈保山指出，依斯迈米纳的言论不但不符合历史，完全错误，同时也蔑视非马来人军人包括伊班族、印裔、锡克族退伍军人的贡献。

“我们参军保护国家，我们可以展示身上的疤痕，证明我们冒着生命危险作战。”

华裔退伍军人协会有近100名成员。-Firdaus Latif摄-他说，该协会有近1000名退伍军人成员，成立于2016年8月31日。

“其实有已经有两千多名华裔退伍军人已经去世，所以早前有更多的华裔退伍军人，他们都曾在军队忠诚地服役。”

“有很多华裔军人在保护国家时，失去了肢体甚至生命，所以大马人应该驳斥依斯迈米纳的不正确言论。”

陈保山指有很多华裔军人因为英勇作战，获得军方颁发英勇奖。-Firdaus Latif摄-他透露，该协会共有6名成员曾获颁英勇将领奖章（Panglima Gagah Berani），以表扬他们的英勇战绩，他们是蓝世春上校、李阿宝少校、符志明少尉、朱和顺军士长、曾英进少尉以及突击队成员末依沙哈山。

另外还有3名华裔退伍军人获得空军的嘉许勋章，他们是张琼莱中校、梁福昌中校以及田胜安中校。

“就以以上述英勇勋章，足以证明我们华人也有参与保家卫国的战争，所以不是只有马来人保护这个国家而已。”

有出席记者会的李凯东（71岁）准尉也谴责依斯迈米纳的言论愚昧，伤害所有为国牺牲生命与受伤的军人。

李凯东向记者展示他左手臂上的凹洞，指那是他在对抗共产时期，乘坐直升机运送弹药至前线时，被对方射中手臂留下来的疤痕。

“他（依斯迈米纳）知不知道战争是怎样的？他可以发表他的看法，但是不要伤害到其他人。”

“或许我手上这个由M16机关枪导致的疤痕不足以证明我曾为国奋战过，但是战场上的一切包括死亡的味道，依然还缠绕着我。”

陈保山补充，依斯迈米纳似乎不知道，其实有很多共产党叛军成员是马来人，尤其以共产党的第10军团，大部分成员都是马来人。

“这支军团的领导人计有阿都拉CD，他的跟随者有拉昔迈丁、苏里亚尼阿都拉以及三斯亚巴克。”

以上人名皆译音。