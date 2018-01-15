国际歌手冷落大马？伊党：穆斯林成功了！

2016年，伊党认为美国歌手赛琳娜戈梅的形象过于性感，不适合来大马开演唱会。-路透社-（吉隆坡15日讯）伊斯兰党中委利端莫哈末诺（Riduan Mohamad Nor）认为，国际歌手宁愿选择到邻国巡回表演也不来我国，大马人应该为此感到高兴，因为国人从“狂野娱乐”中“幸免”。

据伊党喉舌《哈拉卡》新闻网站Harakah Daily报导，也是传教士的利端莫哈末诺，对于国际歌手拒绝来马表演事宜，他认为这对我国多数穆斯林而言，是一个正面发展，因为这显示穆斯林遵循宗教教义。

“若宗教保守成了赞助商和著名艺人无法在大马办演唱会的理由，这就说明这里的穆斯林很成功。”

他说，上述发展证明了演唱会赞助商意识到，大马不是一个自由和开放的国家。

“大马是一个伊斯兰国家，尽管有些人认为这个发展趋势负面，但对于我国多数穆斯林而言，是一个正面发展。”

“有鉴于此，任何想要在大马开办演唱会的人，都必须尊重这里的文化、宗教和习俗。”

去年5月，美国乐团Megadeth来马开唱，而主唱马斯泰恩（Dave Mustaine） 感激伊党不会到演唱会现场抗议示威 。

Megadeth是在国家体育馆开唱，马斯泰恩当时针对一则“伊党今晚不会到场抗议”的推文，发表推文传达谢意。

这是因为伊青团曾多次抗议西洋歌手来马开唱，原因是艺人的形象和表演方式不符合大马国情。