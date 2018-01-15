国际歌手冷落大马？伊党：穆斯林成功了！

（吉隆坡15日讯）伊斯兰党中委利端莫哈末诺（Riduan Mohamad Nor）认为，国际歌手宁愿选择到邻国巡回表演也不来我国，大马人应该为此感到高兴，因为国人从“狂野娱乐”中“幸免”。
据伊党喉舌《哈拉卡》新闻网站Harakah Daily报导，也是传教士的利端莫哈末诺，对于国际歌手拒绝来马表演事宜，他认为这对我国多数穆斯林而言，是一个正面发展，因为这显示穆斯林遵循宗教教义。
“若宗教保守成了赞助商和著名艺人无法在大马办演唱会的理由，这就说明这里的穆斯林很成功。”
他说，上述发展证明了演唱会赞助商意识到，大马不是一个自由和开放的国家。
“大马是一个伊斯兰国家，尽管有些人认为这个发展趋势负面，但对于我国多数穆斯林而言，是一个正面发展。”
“有鉴于此，任何想要在大马开办演唱会的人，都必须尊重这里的文化、宗教和习俗。”
去年5月，美国乐团Megadeth来马开唱，而主唱马斯泰恩（Dave Mustaine）感激伊党不会到演唱会现场抗议示威。
Megadeth是在国家体育馆开唱，马斯泰恩当时针对一则“伊党今晚不会到场抗议”的推文，发表推文传达谢意。
这是因为伊青团曾多次抗议西洋歌手来马开唱，原因是艺人的形象和表演方式不符合大马国情。
2016年7月，超过百名伊党雪州党员和支持者，聚集在雪州行政大厦前，抗议形象过于性感的美国歌手赛琳娜戈梅在雪州美拉瓦蒂室内体育馆开唱，当时集会者也向州政府提呈备忘录。