彭亨水灾2县灾黎微增！纳吉选区也被水淹

北根水灾未退，村民自搭桥梁越过淹水。-马新社-（关丹15日讯）截至今早8时，彭亨州北根以及云冰的水灾情况没有好转，灾黎人数从1506人微增至1532人。

根据大马民防局的数据，在北根，共有1212名灾黎被安置在10个灾黎中心。北根也是首相拿督斯里纳吉的选区。

在云冰则有294名灾黎，分别被安置在甘榜比亚谷（Kampung Pianggu）、刁曼德迪中学（SK Tekek）、乐班中东（Leban Chondong）民众会堂以及史达尖（Setajam）大礼堂。

我国目前正受到东北季候风的影响，多个地区多雨导致水灾。