证实Vertice以时尚起家！威省市议员：涉足海底隧道因业务多元化了

胡智胜指Vertice公司的确有从事时尚领域，但是也有涉及建筑领域，因此才会参与海底隧道工程。-马新社-（吉隆坡14日讯）威省市议员胡智胜指出，有份参与建设槟州海底隧道的Vertice有限公司，是一家从时尚领域变成业务多元化的企业。

他说，Vertice有限公司前身为Voir控股有限公司，它就像其他大企业如三星（Samsung）一样，业务多元化。

“Samsung原本是以货运生意起家，现在也卖手机；路易威登（Louis Vuitton）原本是生产旅行箱，现在变成一家高尚服装品牌企业。”

“大马的森那美（Sime Darby）创办时是进行橡胶种植，现在涉足保健、棕油以及产业发展。”

胡智胜是针对马华署理总会长拿督斯里魏家祥质疑槟州海底隧道计划的其中一家承建公司是服装公司一事，如是发表文告解释。

他说，Vertice有限公司参与海底隧道计划，是一种业务多元化的做法，这在商界非常寻常。

“魏家祥部长对森那美的业务多元没问题，却要挑起Vertice有问题，只因为这是希盟槟州政府的海底隧道计划。”

针对魏家祥指槟州政府早前透露将有两家中国大型建筑公司将入股槟州海底隧道计划，但是至今没有下文一事，胡智胜表示这当中是有缘故的。

“北京城建集团（BUCG）在吉隆坡市的一项工程发生意外，导致一名槟城人死亡，因此州政府已经拒绝他们参与海底隧道计划。”

“这符合槟州首长林冠英早前的声明，那就是州政府不要有任何不负责任的建筑公司参与海底隧道计划。”

魏家祥昨日发布文告，指槟州海底隧道计划的其中一个股东是服装公司，令人怀疑。

他还说，海底隧道计划至今没有中国大型建筑公司入股，这与槟州政府之前透露的有出入，因此他质疑槟州政府欺骗人民。

在2016年8月25日晚上7时15分，武吉免登一个建筑工地的塔吊从20楼掉落，击中一辆正在行驶的轿车，导致女司机陈群欣当场死亡。