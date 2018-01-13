年轻穆斯林赚不到钱 伊斯兰学生联盟：都是韩流害的！

来自全国伊斯兰学生联盟的法依祖丁认为，韩流文化鼓吹了“过度的”个人自由，削弱了穆斯林青年的纪律。-Miera Zulyana摄-（吉隆坡13日讯）国内保守组织“全国伊斯兰学生联盟”（GAMIS）一名活动人士表示，将目前在年轻穆斯林群体中盛行的“享乐主义”，归咎于韩国流行文化（K-Pop，简称韩流），称这导致他们无法获得高薪工作。

该组织副主席法依祖丁今天在“乌玛（Ummah）崛起大会”上表示，包括韩国流行文化在内的流行文化，削弱了穆斯林青年的纪律，鼓吹了“过度的”个人自由。

“我们都被毁了，因为我们在一个不健康的环境中长大。当（娱乐）节目都充斥着享乐主义时，我们如何期待我们的年轻人会变得更好？”

在演讲中，法依祖丁试图用官方数据来支持他的论述，即他所谓的“享乐主义”造成穆斯林毕业生在高薪职业的工作竞争中，败给非穆斯林同行。

据他引述数据介绍，2015年申请此类工作的马来人的比例仅为5%，但非马来人却可能超过20%。

而顶尖跨国公司在招聘时也倾向非马来人，他们的比例超过了20%。 同样的数据显示，这些公司中只有1%的马来人被雇用。

他没有透露消息来源，仅强调这是“官方”数据。

法依祖丁也没有清楚说明，他是否认为英语水平不高或资历不足等因素，造成了上述的问题。过去有报导称，这些因素导致马来毕业生就业率低落。

他总结说，接触自由主义和流行文化，使到穆斯林青年落后于非穆斯林同行。

“它使他们变得麻木不仁和个人主义至上。 他们不再关心时事......更糟糕的是，马来穆斯林的父母本身，正在鼓励这种享乐主义文化。”

“如果你提倡一个不遵循阿拉统治的领导，这还是穆斯林政府吗？”

为了解决问题，法依祖丁敦促政府把“fardu ain”（穆斯林对上苍的义务）列为必修课，以“修正这种颓废现象”，并培养更高尚的道德。

他说：“只有更纯洁，他们才能变得更加进步，更有纪律和更成功。”

“乌玛（Ummah）崛起大会”在今日在联邦直辖区宗教局位于湖滨公园的大礼堂举行，主办当局“捍卫乌玛（Ummah）行动”集合了300个本地穆斯林非政府组织，宗旨是捍卫伊斯兰以及穆斯林的地位。