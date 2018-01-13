征聘注明“须懂中文“？马来经济理事会：非土著公司歧视马来人！

阿末亚兹认为政府应该推行反歧视法，不过只针对非土著公司。-Miera Zulyana摄-（吉隆坡13日讯）马来经济行动理事会（MTEM）总执行长阿末亚兹（Ahmad Yazid）认为，政府应该推出反歧视法，不过只针对非土著公司，避免他们设定“须懂华语”等征聘条件。

“那些‘只限懂中文者’、不能戴头巾之类的牌子，都要禁止，我要烧掉这些牌子。”

阿末亚兹是在“乌玛（Ummah）崛起大会”上，这么指出。

他也建议政府废除公开招标制度，在一些工程设定“只限土著公司”的条件，只开放给土著公司申请。

“乌玛（Ummah）崛起大会”在今日在联邦直辖区宗教局位于湖滨公园的大礼堂举行，主办当局“捍卫乌玛（Ummah）行动”集合了300个本地穆斯林非政府组织，宗旨是捍卫伊斯兰以及穆斯林的地位。

根据该组织早前发表的声明，此大会的两项宗旨是团结国内穆斯林，以确保国家稳定，以及向政府提出捍卫伊斯兰以及马来人法定地位的诉求。

大马首富丹斯里郭鹤年在自传中指我国的裙带主义严重，而且新经济政策以及扶助土著议程对其他族群不公平，这是令他转移业务到香港的原因之一。

阿末亚兹较后批评郭鹤年忘恩负义，不但没有感谢政府帮助他致富，还批评政府边缘化非马来人族群。

他还说，大马的富豪都是裙带主义的受惠者，就是因为他们与政府关系良好，政府才会给他们土地以及执照，他们从中赚取大量的利润。