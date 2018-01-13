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海底隧道竟由服装公司建设？魏家祥质疑槟政府欺骗人民

综合报导

Saturday January 13, 2018
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魏家祥要求槟州政府解释SPV公司的股东以及资金状况。-K.E. Ooi摄-魏家祥要求槟州政府解释SPV公司的股东以及资金状况。-K.E. Ooi摄-（吉隆坡13日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥指出，获得63亿槟州海底隧道工程的特殊项目公司（Special Purpose Vehicle company，下称SPV），其股东只是一家本地小型服装公司，并非槟州所指的两家大型建筑公司。

魏家祥发表文告指出，在2013年初，就有人质疑SPV资本不足及经验匮乏，然而当时行动党槟州政府发文告保证，将会有两家中国大型建筑公司成为SPV的股东，并拥有46亿令吉缴足资本为基础。

“但今天经核对显示，SPV的股东中并没有两家所谓的中国建筑公司。反而我们看到一家名为VOIR Holdings的本地小型服装公司成为了SPV的股东，而SPV的39%股权则由受委托人所拥有。”

也是首相署部长的魏家祥质问，槟州政府是否向公众撒谎，进行了一场不可告人的交易和转移？

“随着上述拥有权的转移，是否意味着这项根据需求建议书原则、在未公开招标情况下所颁发的工程，目前将是无效的？”

他表示，槟州政府必须交代，因为槟州人民有权知道，为何他们耗资数十亿令吉的海底隧道计划，如今竟然由一家小型的本地服装公司参与建设，而不是如当初所承诺，由两家经验丰富和资本充裕的建筑公司负责承建。

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