证实半岛数个地区降温 气象局：大马没冬天！

我国半岛多个地区的气温下降，在布城，可见人们撑伞走过辉煌大桥。-马新社-（吉隆坡12日讯）马来半岛多个地区气温下降，许多网民因此猜测冬天是否来临，但气象局表示，受季候风影响，冷天只不过是昙花一现，天气很快会恢复正常。

据《星报》报导，周四当天，巴生谷一带经历了几个月来的最低温，气温下降至摄氏22度。

刚从沙地阿拉伯访问回国的首相拿督斯里纳吉，周五上午就在社交媒体发文，惊叹天气真的好冷。

在推特，用户@UzairJasmin说：“亲爱的马来西亚，我太爱这样的温度和天气。可以每天都这样吗？”

另一名用户@mabeses也说：“马来西亚的天气确实很冷。让我重复——马来西亚的天气确实很冷。这在热带气候并不是常见的。”

用户@diandujour则说：“我不得不穿上一件外套，这在热带地区感觉很笨拙。”

气象局今日证实，我国数个地区尤其是半岛南部的气温下降，其中森美兰州的瓜拉庇劳（Kuala Pilah）午夜至凌晨时分，录得最低气温摄氏21度。

该局总监阿鲁依对马新社指出，目前正值东北季候风期间，因此上述情况属正常现象。

“阴天、持续的降雨，以及东北季候风等因素，让半岛的一些州属出现寒冷天气。”

“寒冷天气主要发生在内陆地区，由昨天（周四）午夜至今天（周五）凌晨，半岛南部至柔佛的气象站，录得最低温22度、最高温25度，一般的气温是30至31度。”

阿鲁依补充，气候转变也令到一些州属如雪兰莪、森美兰和马六甲，出现多云和毛毛雨的天气；彭亨和柔佛则有中雨。

“我们预测在雨停后，情况将在今天恢复正常。”

他说，半岛北部州属并未出现降温的现象。