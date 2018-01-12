劳勿斯：公众不应以政治信仰检视法庭裁决

劳勿斯（右）指出，公众可批评法庭判决，但给予的意见必须以建设性、尊重和诚意为主。-马新社-（布城12日讯）联邦法院首席大法官敦劳勿斯表示，公众对法庭判决的批评，必须以建设性、尊重和诚意为基础。

他说，公众不应该以个人政治信仰来检视司法裁决。

“我承认每个公民有通过正当程序，挑战和检视法庭裁决正确性的宪法权利。我们也接受，我们的裁决可受到公开批评。”

劳勿斯今天在2018年司法年大会中致词时说，公众应该负责任地行使评论法庭判决的权利；由于法庭维护公民的宪法权利，因此这对于法庭的公信力至关重要。

他说，律师应该在公开辩论和讨论中保持温和及克制，并保持谨慎和礼貌，避免对司法机关做出不必要的言论。

他说，批评者必须准确理解事实、涉及问题和适用的法律。

“我承认法官并非绝对，必须接受批评。然而，严厉和莫须有的批评威胁了法治基础，削弱司法机构履行宪法职责的表现。”

他说，司法系统是自我纠正的系统，不满法庭裁决的当事人可以进行上诉。

2018年司法年在布城国际会议中心举行，约700名法官、退休法官、司机机构职员、总检察署职员及部分律师出席。

改变大会形式避免尴尬

这项大会原称法律年大会（Legal Year），今年改称司法年大会（Judicial Year），并一改以往联邦法院首席大法官、大马律师公会主席及总检察长分别致词的传统，今天只有联邦法院首席大法官致词。

劳勿斯指出，鉴于大马律师公会执意在2018年司法年大会上，挑起他和上诉庭主席丹斯里祖基菲里阿末获延任一事，致使他改变今年大会的形式。

“我跟他们（律师公会）说，既然这宗案件已带上法庭，再挑起此事并不适合，我甚至向他们解释，如果律师公会挑起此事，那总检察长（丹斯里阿班迪）就必需给予回应。”

“这对我们来说是非常困难的，你们（律师公会）不可在类似这样的公共（论坛）提出抗议，既然他们已把此事带上法庭，法庭自会做出定夺。”

“我告诉总检察长，他没有必要发言，否则会很尴尬，因为律师公会不会致词。”

设下案件审理不应有延期的目标

另外，劳勿斯说，今年司法机构的目标是一旦确定案件审理日期，就不应该有任何延期。

他说，一旦订下审理日期，就应该审理至完结，多次延期成了法庭多年来的常态。

“只有在特别情况才可延期，必须减少延期。”

他指出，律师公会应该在这方面发挥作用。

“一般来说，我不再接受以会议、年度大会、特别大会这些理由来延期。同样的，总检察署也应遵循这严格的规定。规则是不应该有任何延期，除非发生死亡或接近死亡事件。”

劳勿斯说，司法机构重申坚持使命，维护法治独立和有效司法制度、个人的权利和自由，以及国内外的信任。

他指出，司法机构了解其宪法角色，包括确保行政和立法机构人员行为完全符合法律，以及充分保障公民的基本权利和自由，公众可放心。

“干涉行政和立法机构，不是司法机构的职责。同样的，我们希望行政和立法机构不会干涉司法事务。”

此外，他也宣布沙巴亚庇及霹雳打巴的法庭大厦今年已落成，预料3月启用。