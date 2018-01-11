又不是要谈政治！敦马：国阵怕得连一分钟也不给我见安华

马哈迪指他到医院只是要谢谢安华，没有要谈政治。-马哈迪脸书-（吉隆坡11日讯）希盟总裁敦马哈迪揭蛊，指希盟其实早已建议由他担任希盟首相，然而只有公正党不同意，不过他相信最后是安华成功说服公正党，因此希盟才能达成共识。

他说，希盟有言在先，那就是任何课题都必须获得四党的同意，才能被通过；只要其中一个政党不同意，那么就不会被接受为希盟共同决定。

“当我被推选为希盟首相人选时，有三个成员党同意，但是公正党不做决定。”

“但是在最后一刻，公正党同意了。我相信公正党用了那么多时间去考量，是因为还无法接受我，因为安华在我还是首相时入狱的。”

马哈迪在面子书撰文说，他认为安华摒弃个人恩怨，以国家利益为先，令公正党最终同意由他成为希盟首相人选。

“安华与我们所有希盟领袖的目标很清晰，那就是推翻纳吉，比我们过去的恩怨更重要。”

他赞扬安华优先考虑国家的利益多过自己，这并不是一件容易的事情。

马哈迪说，反对党不曾打败国阵，原因是反对党没有真正地合作过；只有真诚合作，才会有强大的反对党，这样方能打败国阵。

他说，希盟现在已经达成共识，所以希盟胜利的曙光更加明亮。

“因此，我要亲自感谢安华。我只需要一分钟而已，不过分，也没有谈政治的意图。”

马哈迪所指的是他昨日到医院探望安华，但是却被当局拒绝。

他说，据他所了解，是内政部长（阿末扎希）指示监狱局不让他见安华。

“策略与国际研究院不是说我成为希盟首相人选，是希盟错误的一步棋吗？所以为何那么怕我见安华？”