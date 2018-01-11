不是没人才就选敦马！卡立沙末：只有他能吸引乡区马来票

希盟早前宣布，一旦执政就会让马哈迪（右）与旺阿兹莎，出任正副首相。-路透社-（莎阿南11日讯）国家诚信党宣传主任卡立沙末表示，希望联盟之所以提名该联盟总裁 敦马哈迪为首相人选 ，不是因为希盟没有人才，是考虑到敦马可以吸引乡村的巫统铁杆选民。

希盟日前宣布，一旦赢得第14届全国大选并执政中央，土著团结党主席敦马哈迪与人民公正党主席拿督斯里旺阿兹莎，将分别出任首相与副首相职。

这项宣布引起朝野热议，执政党国阵部长和巫统领袖更是纷纷开腔挞伐，指希盟竟然要让92岁的马哈迪“回锅”担任首相。

据《自由今日大马》报导，卡立沙末昨天在诚信党面子书的一个直播上表示，希盟并非缺乏具有威望的首相人选；事实上，希盟可以提名人民公正党主席拿督斯里旺阿兹莎、公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里，或是诚信党主席莫哈末沙布，为希盟的首相人选。

他说：“我们可以放莫哈末沙布，我们可以放阿兹敏阿里，我们可以放旺姐，但后果就是马来选民对于这位人士的信心，不像对马哈迪那样大。因为马哈迪曾经担任过首相。”

卡立沙末否认希盟已经没有其他首相候选人，以致需要“再循环”曾经执政22年的马哈迪重新当首相。

“希盟里的人都不是笨的......那些加入希盟的、那些追随希盟各党的人，全部人都能理解，也都有原则、有能力，但是人民不知道。”

他并表示，马哈迪领导的土团党是以马来人为主的政党，为希盟接触巫统的铁杆选民提供了更多的机会，尤其是在乡村的选民。

“好像乡村里的老人票、联邦土地发展局（Felda）垦殖民的票，以及巫统和国阵的铁票......我们要他们都出来投票，好让我们的选票增加。”

根据卡立沙末透露，在此之前，当反对党进入Felda垦殖民区的时候，很少人出席座谈会；但如今马哈迪出面的话，很多人都会出席，这是无法否认的现象，就是敦马带来了新的冲击。

“这就是为什么我们把他作为首相人选。”

而根据希盟各成员党所签署的协议，希盟执政后会寻求国家元首赦免拿督斯里安华；而一旦安华满足当首相的条件，马哈迪就必须让位给安华。