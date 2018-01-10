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“无效果不收费”为前提！大马委任美国海底勘探公司搜寻MH370

马新社

Wednesday January 10, 2018
07:01 PM GMT+8

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廖中莱见证民航局与美国海底勘测公司签署协议。-Shafwan Zaidon摄-廖中莱见证民航局与美国海底勘测公司签署协议。-Shafwan Zaidon摄-（布城10日讯）马来西亚与美国海底勘探公司Ocean Infinity签署协议，重启搜寻2014年失踪的马航MH370客机。

民航局总监拿督斯里阿查鲁丁代表大马政府与Ocean Infinity总执行长奥利弗普朗克特签署协议，并由交通部长拿督斯里廖中莱见证。

廖中莱在记者会上说，搜寻工作预计在本月中旬启动，“海底建造者”（Seabed Constructor）搜寻船将在90天内搜寻2万5000平方公里范围。

他说，优先搜寻范围是南印度洋，并以“无效果，不收费”为基础，只要找到客机残骸且获得第三方证实后方付费。

“Ocean Infinity主要任务是鉴定碎片分布场、残骸或两个飞行记录仪的位置，即驾驶舱通话记录器及飞行资料记录器。同时提供相当多及可靠的证据，以确认主要物件的准确位置。”

MH370客机在2014年3月8日从吉隆坡飞往北京途中失踪，当时机上有239名乘客及机组人员。澳洲、中国及马来西亚在完成南印度洋12万平方公里搜寻范围后，在去年1月宣布暂停搜寻行动。

针对付款，廖中莱指出，我国政府将根据协议规定的搜寻区域划分，向Ocean Infinity公司搜寻残骸的范围付款。​​​​​​

“首5000平方公里主要搜寻区域，若发现任何物件，将支付Ocean Infinity 2000万美元，接下来1万公里次级搜寻区域则支付3000万美元。

“三级搜寻区域1万平方公里5000万美元，至于2万5000平方公里之外的额外搜寻区域则7000万令吉。”

他说，由阿查鲁丁为首的MH370反应小组将通过民航局成立行动室，监督该公司搜寻行动，反应小组成员包括交通部、外交部及通讯与多媒体部官员、警方及总检察署代表。
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