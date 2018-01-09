嘲土团党分到“硬骨头”！土权主席：议席再多也难赢

依布拉欣阿里认为，土团党难以在第14届大选，在所分配到的议席脱颖而出。-Choo Choy May摄-（吉隆坡9日讯）土著权威组织（PERKASA）主席依布拉欣阿里认为，土著团结党难以在第14届大选，在所分配到的议席中脱颖而出。

尽管土团党在希望联盟中， 获得最多议席分配 ，但他认为，这些议席都属于“C级别”，即胜算不高。

依布拉欣阿里今日召开记者会时所说，很多议席都是国阵的堡垒区。

他还说，公正党将根据人口统计的据点在51个议席中出线，而行动党则能保持原有议席。

“这是因为公正党很多议席都在混合选区。”

希望联盟在本月7日举办大会，宣布已分配好西马半岛165个国会议席，其中土团党获分52个议席、公正党51个、行动党35个，以及诚信党27个。

同时，希盟也宣布一旦执政， 土团党主席敦马哈迪和公正党主席拿督斯里旺阿兹莎将分别出任正副首相职 。

不过，根据希盟各成员党所签署的协议，一旦在囚的公正党实权领袖拿督斯里安华满足当首相的条件，那就是获得国家元首的赦免，马哈迪必须让位给安华。

对于希盟安排安华为第8任首相，依布拉欣认为这对国家而言，简直“可耻”。

“我们怎能找一个前囚犯当首相？请问这是希盟的目标吗？令人质疑的是，由前囚犯领导的希盟，要怎样治国？”

“这似乎表明再也找不到其他有资格的人选出任首相。”

他说，要请求国家元首特赦需要时间，而希盟作出这样的宣布，真是令人惊讶。

“国家元首决定是否赦免，而希盟的宣布，犹如逾越了国家法律和国家元首的主权。”

对于希盟宣布马哈迪为首相人选，且只领导国家6至12个月，依布拉欣阿里认为这引发很多疑问。

“他当首相6至12个月，到底能做什么？

“要在国会辩论任何议题都需要几个月，我就等着瞧，看看希盟在这方面的竞选宣言。”