半岛议席分配少一个！林冠英：证明火箭肯妥协

林冠英说，行动党接受在第14届大选竞选少一个议席，这显示该党愿在希望联盟中妥协。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市9日讯）行动党秘书长林冠英表示，该党接受在第14届大选竞选少一个议席，这显示该党愿在希望联盟中妥协。

在希盟的议席分配中，行动党在半岛获35席，这比第13届大选时的议席分配，少了一席。

林冠英也是槟州首长，他今日在光大召开记者会时直言：“这显示我们愿意跟盟党妥协，且我们做的决定，不只是是为了自己。”

希盟的大选议席分配揭晓，成立时间最短的土著团结党将竞选最多国会议席，即52席。

至于其他希盟成员党，公正党会竞选51席、目前拥有最多议席的行动党竞选35席、国家诚信党则竞选27席。在马来半岛，共有165个国会议席。

林冠英解释，目前的议席分配是为了应付刚加入的政党需求。

“别忘了，我们（希盟）现在有4个盟党，之前只有3个。”

他说，土团党和公正党需要多一点议席，不过每一个政党都愿意在议席分配方面妥协，并为了更好的国家作出牺牲。

对于马华总会长拿督斯里廖中莱指行动党议席分配变少，地位犹如靠边站一事，林冠英反击：“马华说我们失去权力，忘了为华人争取权益，但同时巫统指行动党站在主导位置，会导致马来人被边缘化。”

对此，他说，廖中莱的言论与伊斯兰党的说法相似，就是煽动种族和宗教情绪，攻击希盟盟党，特别是行动党。

“这显示他们没其他大课题可谈了。”