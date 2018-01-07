党员须支持所有希盟候选人！慕尤丁：否则都是叛徒

慕尤丁也促请希盟各盟党接近选民，并告知对方国家的现况。-Ahmad Zamzahuri摄-（莎阿南7日讯）土团党总裁丹斯里慕尤丁说，希望联盟各盟党会互相支持对方的候选人，出征第14届大选。

“这不论候选人是来自希盟哪个政党。”

慕尤丁今日在希盟大会上致词时，也警告任何要扯后腿的人士。

“任何对候选人扯后腿的人，将被视为叛徒，阻止我们达到目标。”

他说，希盟各盟党需忠诚地恪守各阶领导的指示。

此外，他也促请希盟各盟党接近选民，并告知对方国家的现况。

“我们要说服选民，即我们是为了拯救他们而奋斗。”