议席分配达初步共识！土团党竞选52席占最多

（莎阿南7日讯）希盟的大选议席分配出炉，资历最浅的土著团结党将竞选最多国会议席即52席。
在其他希盟成员党，公正党会竞选51席，目前拥有最多议席的行动党竞选35席，国家诚信党则竞选27席。在马来半岛，共有165个国会议席。
一份由希盟各成员党所签署的协议，列明上述议席分配。
希盟秘书处主任拿督赛夫丁指出，上述议席分配是希盟的初步议席分配。
Sunday January 7, 2018
05:32 PM GMT+8
PPBM to spearhead Pakatan’s run for seats in peninsula
Foxconn factory worker said to have leaped to death from window
Pakatan Harapan settles on two-term limit for PM post
Putrajaya will observe decision on Anwar’s release, says DPM
（莎阿南7日讯）希盟的大选议席分配出炉，资历最浅的土著团结党将竞选最多国会议席即52席。
在其他希盟成员党，公正党会竞选51席，目前拥有最多议席的行动党竞选35席，国家诚信党则竞选27席。在马来半岛，共有165个国会议席。
一份由希盟各成员党所签署的协议，列明上述议席分配。
希盟秘书处主任拿督赛夫丁指出，上述议席分配是希盟的初步议席分配。