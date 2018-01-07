议席分配达初步共识！土团党竞选52席占最多

希盟针对马来半岛的议席分配，达成了初步的共识。-Ahmad Zamzahuri摄-（莎阿南7日讯）希盟的大选议席分配出炉，资历最浅的土著团结党将竞选最多国会议席即52席。

在其他希盟成员党，公正党会竞选51席，目前拥有最多议席的行动党竞选35席，国家诚信党则竞选27席。在马来半岛，共有165个国会议席。

一份由希盟各成员党所签署的协议，列明上述议席分配。

希盟秘书处主任拿督赛夫丁指出，上述议席分配是希盟的初步议席分配。