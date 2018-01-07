纳兹里：国会很可能4月解散！

纳兹里指国会很可能在4月解散。-Choo Choy May摄-（硝山7日讯）旅游及文化部长拿督斯里纳兹里认为，国会料在4月解散，因为上周内阁会议已订下本届最后第一次会议是从3月5日至4月4日。

他说，国会鲜少在开会期间解散。

他今日出席活动后，在记者会上这么说。本届联邦政府的5年任期将在6月24日届满。

此外，纳兹里促请人民来届大选不要投选反对党，因为反对党联盟散乱，各党之间互相争吵。

他说，若要国家和平及繁荣，只有国阵才能办到。

他提到，土著团结党党魁敦马哈迪医生对首相拿督斯里纳吉的各种指控，最终反遭人民包括反对党党员反讥。

