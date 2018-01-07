含泪感激希盟拥护当首相！敦马当众向安华致谢

马哈迪夫妇获得大家的拥护，一度感动得流泪。-Zuraneeza Zulkifli摄-（莎阿南7日讯）前首相敦马哈迪获希盟推选为执政后的首相人选，而马哈迪最想要感谢的人是公正党实权领袖拿督斯里安华，因为安华不计前嫌，同意合作推翻国阵。

安华在1998年因为被控溃职以及鸡奸，不但被革除副首相职，还被判入狱9年。

针对上述事件，马哈迪坦言，要安华与与家人放下怨恨，同意与他合作，并让他加盟反对党联盟，那不是简单的事情。

“我知道他（安华）的感受，要他接受我，并非易事。”

现年93岁的马哈迪今日在希盟大会上致词说：“我亏欠他，我想要向他说声谢谢。”

马哈迪也说，他也知道其他反对党领袖也未必能够接受他这个“敌人”，不过大家清楚知道必须团结合作，才能击败国阵。

“我自己也知道，单靠我自己成立的政党（指土团党），我是无法与国阵巫统对抗，所以我需要跟其他反对党合作。”

他解释，土团党在希盟扮演的角色就是降低马来人的忧虑，不要让马来人觉得一旦希盟执政，马来人可能失去政治地位。

“这就是为何土团党不是一个多元种族政党。”

在早前，希盟秘书处主任拿督赛夫丁宣布希盟择定马哈迪为执政后的首相人选，不过一旦安华获得国家元首的赦免，马哈迪就必须让位给安华当首相。

据了解，当赛夫丁宣布上述消息后，全场欢呼及高喊“马哈迪万岁”马哈迪以及夫人敦西蒂哈斯玛当场落泪。