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不理宝腾指示惹祸！经销商接受比特币买车交易被停业调查

综合报导

Sunday January 7, 2018
06:03 PM GMT+8

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斯里肯邦安一名经销商东尼说，其分行依然接受以比特币，作为购买汽车的付款方式。-Shafwan Zaidon摄-斯里肯邦安一名经销商东尼说，其分行依然接受以比特币，作为购买汽车的付款方式。-Shafwan Zaidon摄-（吉隆坡7日讯）宝腾控股（Proton Holdings）表明，该公司不接受比特币（Bitcoin）为其汽车付款方式。

据悉，有一名经销商献议接受这个使金融界陷入危机的虚拟货币，作为付款方式后，宝腾控股作出上述回应。

尽管公司已表明立场，但该名来自斯里肯邦安的经销商，即Anjur Kayangan Auto Sdn Bhd拥有人东尼说，他不会取消该分行接受比特币买车的决定。

为了刺激销量

他说，他必须使出这项策略，以刺激销量。

东尼接受《Malay Mail》访问时直言：“我只是想透过这个方式，熬过这个难关，且自周四起，我就不断接到很多相关洽询，即以比特币购买汽车。”

“自推出这项广告后，我们至少有10至20名客户到门市询问详情。

他说，自周四摆放有关比特币的广告后，宝腾在隔天就指示撤下广告。

尽管如此，东尼说，除了上述指示，宝腾就没给其他讯息了。

“我已经撤下这个广告，但我的分行依然接受以比特币，作为购买汽车的付款方式。”

据了解，比特币与一般货币不同，它本身是没价值的，也没实体资产支撑着，更没中央银行或政府担保。

比特币的价值，全是依赖公众对它得信心，及视它为货币。

截至2017年，比特币的价值是将近2万美元（约7万9950令吉），但它在2013年时，只值23美元（约90令吉）。

由于波动太大，国行在2014年，宣布比特币在大马是不合法货币。

不想公司被关闭

东尼说，任何有意要要在其分行，以比特币购买汽车的人士，可将订金或全额，转到其比特币荷包。

不过，他也说，由于货币波动不定，他会向所有以比特币交易的买家征收2%费用。

除了以比特币交易，东尼说，该分行的其他付款方式与其他汽车经销商一样。

“我只是想尝试这个方式，因为宝腾汽车的市场很糟糕。再者，有消息指宝腾控股要关掉那些表现欠佳的经销商，因此献议比特币付款方式，是我关闭公司前的最后一步。”

他说，其分行及其他分行的宝腾汽车销量，平均每月10项交易以下，在2014年之前，即推行消费税前，每月销量是100辆。

今天，宝腾发表文告，表明不接受以比特币方式购买汽车，同时也指示经销商东尼暂停营业，进行调查。

宝腾说，尽管该公司鼓励经销商以革新方式刺激销量，但促销活动必须遵从公司指南，及做法必须获得股东赞同。

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