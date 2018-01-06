支持率只高敦马3%！马大民调：纳吉仍是选民属意首相人选

马大一项民调显示，纳吉所获得的支持率，仍高于马哈迪的支持率。 -马新社-（吉隆坡6日讯）根据马来亚大学所展开的民调显示，首相拿督斯里纳吉仍是选民属意的首相人选。

据《透视大马》报导，相关民调是从去年7月至12月，在12个国会选区里进行。

该民调指，纳吉是以21%的支持率，领先获得18%支持率的前首相敦马哈迪。

其余人选还包括公正党实权领袖拿督斯里安华（10%）、国防部长拿督斯里希山慕丁（9%）以及伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺（7%）。

负责相关民调的首席研究员阿旺阿兹曼副教授指出，由于该调查是在希盟还未传出马哈迪或成为首相人选前进行，因此马哈迪现在的支持率或会更高。

“要知道，这项民调于去年七月展开，当时马哈迪还未获得选民更大的关注。”

去年7月，也是希盟领导架构出炉之时，马哈迪被任命为希盟总裁、公正党主席拿督斯里旺阿兹莎为希盟主席，而安华为希盟实权领袖。

共有1550名来自12个国会选区的人士参与了这项民调，而受访者需要回答有关选举的问题。

12个国会选区分别是尤仑、巴东埔、瓜拉吉赖、瓜拉登嘉楼、雪邦、敦拉萨镇、振林山、巴西古当、兵南邦、仙本那、柏特拉再也及古晋。

在这12个议席当中，有3个是属于国阵选区，其余选区分别属于公正党（2个）、国家诚信党（2个）、行动党（2个）、人民复兴党（1个）、伊党（1个）以及独立人士（1个）。

阿旺阿兹曼指出，马哈迪是于去年10月和11月起，才获得更高的人气。

“民调显示，在传出他是希盟首相人选的消息前，他已是很受欢迎的领袖。”

较早前，有报导指希盟在去年12月举行干训营时，有人建议让马哈迪和旺阿兹莎成为正副首相人选。

另外，阿旺阿兹曼也指，马大将会接下来数周内，发布一项更详细的调查报告。

“我们仍持续进行着调查，我们一直都待在基层里，预计未来3个月内，选民情绪将会产生重大变化。”

他也指，马大将会尝试获得来自乡村议席选民的意见数据。