马华民政一荣俱荣一损俱损！两党党魁：严惩扯后腿党员！

马华与民政党承诺互助对方的候选人在第14届大选赢得胜利。-Mukhriz Hazim摄-（吉隆坡6日讯）马华与民政党承诺互助对方的候选人在第14届大选赢得胜利，同时也会严厉对付任何扯国阵成员党候选人后腿的党员。

民政党主席拿督斯里马袖强坦言，他知道很多人认为这两个国阵成员党是“零和博弈”（zero-sum game）的竞争者。

“从今天起，我们会合作，并取得双赢局面，从今天起，马华得一分，民政党就得一分，相反，民政党得一分，也就等于马华得一分。

“我绝对不会原谅任何党员扯候选人后腿，我要告诉马华候选人，若有民政党党员在马华上阵的议席作怪，我会采取纪律行动，这是我们的承诺。

马袖强今日在“马华民政团结势更强”集会上致词时，如是指出。

他说，尽管国阵在前两届大选，半数选民是党员，但依然输掉数个选区，原因是有些党员不支持自家的候选人。

不过，他认为，第14届大选不会再有此问题。

“当然，我们不否认有些民政党和马华基层党员一直以来有心结，这是无可否认的，我们需面对事实。

“但今天，我能保证，我们会放下马华与民政党之间的恩怨，共同面对第14届大选。

马袖强将第14届大选视为“生死之战”，因此马华和民政党需团结。

另外，马华总会长拿督斯里廖中莱也做出相同承诺，表明马华会与民政党团结。

“我也向民政党承诺，马华党员和领袖会全力支持民政党候选人，确保取得胜利。若有马华党员扯后腿，必定受到严厉纪律对付。”

马华与民政党首次联办集会，以承诺在第14届大选，展开密切合作，以赢回华裔选票。