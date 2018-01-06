与外国联手反恐！副内长：大马4年内阻19宗恐袭

努嘉兹兰说，国际社会是时候重新检讨现有打击恐怖主义的措施。-Azinuddin Ghazali摄-（布城6日讯）内政部副部长拿督努嘉兹兰，大马警方和其他保安当局在2013年至2017年期间，总共阻止19宗恐袭阴谋。

他说，在上述期间，总共有369名伊斯兰国恐怖嫌疑分子包括87名外籍人士遭逮捕。

他指出，2016年蒲种夜店炸弹袭击案被视为大马首宗与伊斯兰国有关的袭击事件，敲响了现代恐怖主义现实的警钟。

“庆幸该袭击事件没有酿成人命，肇事者已被逮捕及绳之以法。”

努嘉兹兰今天在布城国际安全对话会（PISD）发表大马国家声明。

他说，国际社会是时候重新检讨现有打击恐怖主义的措施。

“与其被动，采取主动措施确保剔除极端主义种子更为明智。”

他说，大马已倡导通过中庸宗教诠释来处理伊斯兰国课题。

“通过武力在短期看似有效，但是却无法根除恐怖主义的核心课题，这不仅是对犯罪分子和恐怖分子战役，这更多是思想和心，意识形态的战役。”

努嘉兹兰说，通过心理辅导和再教育，以及宗教领袖和专家参与纠正伊斯兰教义遭歪曲的观念，是最有效的去激进化方式。

另外，土耳其总统的代表末末德在发表国家声明时说，反恐只有在国际通力合作方能有效进行。

“唯有团结和联合行动可带来保障及和平的世界。”

他也感激大马配合打击在大马的葛兰势力恐怖组织（FETO）活动。

他说，土耳其拥有打击恐怖主义的经验，对抗伊沙、库尔德工人党和葛兰势力恐怖组织等多个恐怖组织。

“恐怖组织不应被支持或正当化。这是对对真诚的最大考验，我们必须得有共识。”