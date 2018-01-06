航班频延误或取消 马航道歉乘客气难消

获知班机延误，马航乘客被迫滞留在成田国际机场的登机口等待。-图取自亚洲新闻台-（新加坡6日讯）马来西亚航空这几天频频有班机延误或取消，不仅让乘客们愤怒，还有人因此丢失了行李，马航针对此事道歉。

《亚洲新闻台》报导，一名马航乘客Abigail Tee在面子书贴文投诉，指她从东京飞往吉隆坡的班机延迟长达33小时。

她所乘搭的MH89航班原本计划在周二早上10时20分离开日本的成田国际机场。但航班经过数次的延误和取消后，最后在隔天（3日）晚上7时才起飞。

Abigail Tee在贴文说，一些受影响的乘客没有拿到餐券或被安排住酒店，也有包括她在内的部分乘客因为航班被取消或延误，行李不知所踪。

她过后也发现到，不只她的航班受影响，4天内马航共发生了6起航班延误或取消的事件。根据贴文照片，受影响的航班大部分是从日本飞往大马的航班，也有从大马到澳洲的航班等。

马航周五回应《亚洲新闻台》的询问时表示，部分航班面对“无可避免的延误”，这些延误包括技术问题以及飞鸟撞击等外在因素。

马航发言人表示：“在部分情况下，修复工作所花的时间比预期长，被迫增加延误时间。航空公司对这些事件表示遗憾，并已加派人手支援受影响的地方，处理滞留的乘客。”

“我们提供受影响乘客酒店住宿和餐券，并尝试重新预订其他班机。航空公司也增加了几架飞机，应付爆满的搭客量。”

不满没解释延误原因

然而与Abigail Tee在同一航班上的新加坡人Sebastian Ang表示，航空公司没有向滞留乘客解释飞机延误的原因，乘客也不被允许转搭另一趟航班或另一家航空公司的飞机。

他说：“乘客不知道发生了什么事，他们（航空公司）拒绝让我们拿回行李，也拒绝让我们转机，所以我们滞留在那里。他们不断重复指我们的行李已在另一架新飞机上，所以他们无法拿出。”

这名在国立教育学院就读的学生说：“他们不告诉我们到底是什么问题，连续两天都没有人知道发生什么事。”

Sebastian Ang称，自己并非对航班延误失望，而是不爽航空公司懒得向乘客解释的态度。他说：“职员看似不在乎我们的福利，我感到失望。等待是令人沮丧的，他们不让我们另作安排，否则我们可以省下很多时间。”