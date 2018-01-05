料明日申请延扣 沙巴民兴党副主席再被逮捕！

反贪会证实，彼得安东尼已遭到反贪会逮捕。 -Julia Chan摄-（亚庇5日讯）反贪会（行动）副主席拿督阿占巴基证实，沙巴人民复兴党副主席拿督彼得安东尼已于今午12时35分，再次遭到反贪会逮捕。

这是彼得安东尼继去年10月获释后，第二次遭到反贪会逮捕。

当时他是因涉嫌挪用沙巴乡区工程资金遭问话；而反贪会此次是针对沙巴东革县大约1亿5500万令吉油棕园土地买卖案件，逮捕彼得安东尼。

彼得安东尼预料明日将被带往法庭，以申请延扣令。

彼得安东尼是今早前往反贪会沙巴办事处录供，他之后在戴上手铐的情况下被官员带上车，并前往其住家进行搜查。