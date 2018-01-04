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对希盟首相人选三缄其口！ 敦马：一切待希盟大会再说

综合报导

Thursday January 4, 2018
10:06 PM GMT+8

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马哈迪没有透露更多有关希盟首相人选的详情，仅指待大会后再说。-Hari Anggara摄-马哈迪没有透露更多有关希盟首相人选的详情，仅指待大会后再说。-Hari Anggara摄-（八打灵再也4日讯）希望联盟今午召开主席理事会议，原本预料将讨论并公布希盟胜选执政后的首相人选，然而希盟总裁敦马哈迪仍三缄其口，仅表示“待举行希盟大会时再说”。

他在记者会上坦言，若希盟在全国大选举行后才公布首相人选，时机或太迟，且可能会产生负面的影响。

“若在大选后才公布就太迟了，所以一定要在大选前。”

当记者再询问主席理事会是否讨论任何首相人选，和确实公布时间时，马哈迪仍不愿透露更多详情。

他仅笑言：“公布（首相人选）莫过于就在大会至大选前这段时间里”。

“现在还不是时候公布谁是希盟首相人选，但各政党已准备就绪，我们现在不能透露。”

“至于所有有关希盟未来的重要宣布，我们将在希盟大会上公布。所以请各位出席大会。”

早前报导指希盟已拟定了首相人选提案，并将于1月7日举行的大会上公布。

惟有消息来源指，希盟领导层对于公布首相人选的时机一事出现分歧，因有者认为需待国会解散，有者则认为希盟大会是最合适的平台。

希盟大会将于本周日，在莎阿南会展中心（ Shah Alam Convention Centre）举行，对此，马哈迪表示当天预计会有1200位代表出席大会。

“大会将会讨论各成员党已制定好的各种选举政策。”

“当天就会得知相关资讯，除了政策，大会也会提出有关人民和希盟领导层的提案。”

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