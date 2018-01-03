Kuala Lumpur 26°C, Rain

大马

选区重划致人口严重不均！雪选民忧议员应付不来

综合报导

Wednesday January 3, 2018
06:19 PM GMT+8

精采新闻

Rohingyas can prosper here in two decades, group saysRohingyas can prosper here in two decades, group says

US blocks MoneyGram sale to China’s Ant FinancialUS blocks MoneyGram sale to China’s Ant Financial

The Edit: Outrage in Japan over YouTuber’s videoThe Edit: Outrage in Japan over YouTuber’s video

The Edit: First big albums of 2018The Edit: First big albums of 2018

广告

更多新闻

Tools

Yvette Mah Looi Yin认为，白沙罗选区太大，一个议员是无法有效服务所有选民。 -Mukhriz Hazim摄-Yvette Mah Looi Yin认为，白沙罗选区太大，一个议员是无法有效服务所有选民。 -Mukhriz Hazim摄-（莎阿南3日讯）选举委员会上周起召开首轮雪州选区重划听证会，部分提出反对意见的雪州选民表示，有关重划选区会划分出拥有大量选民的议席，而选民权利也因此会被分散。

在今日进行的听证会上，代表着172名选民的Yvette Mah Looi Yin指出，选民是较担心将取代八打灵再也北区的白沙罗选区（P106）。

她说，白沙罗选区拥有至少15万名选民，或人数比最小选区沙白安南选民，还要高出4倍。

“现在存在的其中一个问题是，并没有任何一个方案，能界定选区‘大致相等’（approximately equal）这字句。”

她指出，若选区重划工作是依照目前的形式进行，但代表该选区的国会议员，将拥有由三个不同地方当局服务的选民。

她说，单靠一个议员是无法分身，并有效地为选民服务。

“如果得不到充分的服务，那对选民而言是不公平的，因为该选区也揽括多个新城市和乡村区域。”

“我们希望选委会可以倾听我们的声音，并贯彻宪法赋予人人平等权益的精神。”

Chua Piak Chwee则认为，选区划分应该是提升对选民的服务，而不是将情况恶化。 -Mukhriz Hazim摄-Chua Piak Chwee则认为，选区划分应该是提升对选民的服务，而不是将情况恶化。 -Mukhriz Hazim摄-代表着110名选民的Chua Piak Chwee指出，联邦宪法规定的选区大小须大致相等，所以选区大小的变化是不合逻辑的，然而这点已不再是一个必要条件了。

他说，选委会的选区重划计划会削薄其选区选民的权利，因白沙罗选民占据了雪州选民的60%，人数比布城选民高出10倍。

“我们的选区会成为雪州最大的选区，也可能会是全国最大的选区，因选区重划会让原本8万5000名选民，增加至15万名选民。”

选委会提出的选区重划计划也可见，部分选区如士拉央、武吉兰樟、甲洞、和双溪毛糯将被纳入新的国席里。

Chua Piak Chwee认为，重划选区应是旨在提升对选民的服务，而不是将情况恶化。

“若不同选区被纳入新的席位里，人民的需求也会有所不同，一名国会议员将如何服务如此大的选区呢？”

人气热榜

相关报导

广告

热门视频

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline