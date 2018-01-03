选区重划致人口严重不均！雪选民忧议员应付不来

Yvette Mah Looi Yin认为，白沙罗选区太大，一个议员是无法有效服务所有选民。 -Mukhriz Hazim摄-（莎阿南3日讯）选举委员会上周起召开首轮雪州选区重划听证会，部分提出反对意见的雪州选民表示，有关重划选区会划分出拥有大量选民的议席，而选民权利也因此会被分散。

在今日进行的听证会上，代表着172名选民的Yvette Mah Looi Yin指出，选民是较担心将取代八打灵再也北区的白沙罗选区（P106）。

她说，白沙罗选区拥有至少15万名选民，或人数比最小选区沙白安南选民，还要高出4倍。

“现在存在的其中一个问题是，并没有任何一个方案，能界定选区‘大致相等’（approximately equal）这字句。”

她指出，若选区重划工作是依照目前的形式进行，但代表该选区的国会议员，将拥有由三个不同地方当局服务的选民。

她说，单靠一个议员是无法分身，并有效地为选民服务。

“如果得不到充分的服务，那对选民而言是不公平的，因为该选区也揽括多个新城市和乡村区域。”

“我们希望选委会可以倾听我们的声音，并贯彻宪法赋予人人平等权益的精神。”

Chua Piak Chwee则认为，选区划分应该是提升对选民的服务，而不是将情况恶化。 -Mukhriz Hazim摄-代表着110名选民的Chua Piak Chwee指出，联邦宪法规定的选区大小须大致相等，所以选区大小的变化是不合逻辑的，然而这点已不再是一个必要条件了。

他说，选委会的选区重划计划会削薄其选区选民的权利，因白沙罗选民占据了雪州选民的60%，人数比布城选民高出10倍。

“我们的选区会成为雪州最大的选区，也可能会是全国最大的选区，因选区重划会让原本8万5000名选民，增加至15万名选民。”

选委会提出的选区重划计划也可见，部分选区如士拉央、武吉兰樟、甲洞、和双溪毛糯将被纳入新的国席里。

Chua Piak Chwee认为，重划选区应是旨在提升对选民的服务，而不是将情况恶化。

“若不同选区被纳入新的席位里，人民的需求也会有所不同，一名国会议员将如何服务如此大的选区呢？”